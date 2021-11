Tras el paso de la Luna en virgo, los signos zodiacales se encuentran con mucha energía y pueden aprovechar estos momentos para idear planes y así continuar con esos proyectos que aún no lograron alcanzar. Esto deberán meditarlo de forma ordenada. Además, pueden confiar en su intuición. Conoce las predicciones de los astros para este miércoles 3 de noviembre de 2021.

Aries

Hoy la superficialidad te resulta molesta. Estás en un momento en el que necesitas replantearte ciertas cosas, sobre todo desde el punto de vista económico. Puedes conseguir espléndidos resultados aprovechando tu dinámica energía. Acaba con la timidez y serás auténtico en tus relaciones. Evita las inversiones a largo plazo. Los asuntos de dinero manéjalos con precaución, ya que la suerte no te acompaña.

Tauro

Si hoy escuchas a una persona que no piensa lo mismo que tú, intenta llegar a un acuerdo. Las discrepancias no sirven para avanzar. Eres un ser muy romántico. Por muy realista que parezcas, no reniegues de tu sensibilidad, no creas que eso es de débiles. Todos apreciarán tu buen gusto. Por el momento no esperes gran estabilidad en la pareja, en breve se acomodará. Aunque algunos planes de dinero se aplazan, es sólo un revés temporal.

Géminis

Si alguien te pide perdón y una segunda oportunidad, ya sea en la pareja o un amigo o un compañero, te va a convencer. Esa persona te conoce muy bien y sabe que te dejarás llevar por lo afectivo y que no le guardarás rencor. Puedes conservar la calma a la hora de hablar, si bien tienes cosas para decir, cuida lo que vas a expresar porque se necesita cierta diplomacia. Tu propia inseguridad puede llevarte a tomar decisiones contraproducentes.

Cáncer

Hoy rebosas energía lo cual no significa que las tareas rutinarias te puedan causar frustración. Estás listo para asumir desafíos nuevos. Es importante que te alejes todo lo que puedas de un conflicto de intereses que no va contigo. Permite que tus amigos se acerquen. No los rechaces porque vienen con buenas intenciones y consejos. Necesitarás más libertad en la pareja. Tu cónyuge quiere dominarte y aislarte del mundo. Enfrenta la realidad, actúa con madurez.

Leo

No presumas hoy mucho de que siempre lo sabes todo, no es algo que mejorará tu imagen, todo lo contrario. Sentirás que hay cosas que quedan en el aire con relación a un problema, pero podrás aclarar otras situaciones. Mal momento si te gusta estar siempre al mando de la relación. Deberás ceder para no sufrir y no crear más problemas. Llegarán beneficios sin mayor esfuerzo. Quizás tengas que vencer obstáculos o trabas que superarás rápidamente.

Virgo

Tu manera de acercarte a una persona o de convivir con los que te rodean, ya sea familia o vecinos, te va a llevar hoy a recibir mucho afecto y agradecimiento por algo que haces por los demás. Aumento de tu energía vital con actividad física y recreativa, salidas al aire libre, deportes, juegos y hobbies. Estás demasiado ocupado como para dejarte llevar por el ensueño, aunque en breve Cupido hará blanco en tu enamoradizo corazón.

Libra

Comienza el día con todo el optimismo incluso si piensas que algunas cosas no van tan bien como te gustaría. Tu actitud es fundamental para encarar la realidad. Un amigo te dará información importante, debes prestar atención a cada uno de los detalles. Plantéate una rutina de ejercicios que puedas hacer en casa. Un viejo amor te propondrá un encuentro. Intenta no dejarte vencer por la ansiedad. Comienzo exitoso de nuevos proyectos que estaban trabados.

Escorpio

Estarás sin tiempo ni ganas para divertirte. Tantas responsabilidades alterarán tu eterno buen humor. No te dejes avasallar. Debes cuidarte de los conflictos con figuras de autoridad. Aprende a manejar tus impulsos, agudiza tu intelecto, sé más racional y menos emocional. Tus convicciones de tener siempre la razón pueden hacerte vivir momentos de inestabilidad en tu relación. Coherencia. Inspiración para orientar grandes proyectos.

Sagitario

Eres optimista y eso aumenta tu vitalidad, pero influencias astrales pueden provocar cierta variabilidad en tu ánimo. En asuntos laborales se avanza con organización. Planifica tu día y no dejes nada librado al azar, verás que todo sale maravillosamente. Compartes con tu pareja un sueño común, pero puede que sea difícil hacerlo realidad. Juntos pueden lograrlo. Tus propósitos son firmes y no cambias lo que te propones.

Capricornio

Etapa de maduración basada en aceptar la realidad. Organiza con sentido práctico tu trabajo. No es el momento de falsos orgullos. Nadie duda de tu determinación e independencia. Es momento de decisiones. No importa un resultado perfecto, tendrás que elegir sí o sí. Días de alegría para tu agitado y herido corazón. Intenta buscar algunas alternativas ventajosas que te aporten nuevos ingresos. Estás lleno de recursos e ideas nuevas.

Acuario

Tu despreocupación va a jugarte alguna mala pasada. Te vas a encontrar con un problema difícil de resolver. Te conviene mantenerte en buen estado anímico en estos momentos de incipiente tensión. Te sentirás contento por el giro que tomarán tus asuntos amorosos. Por sobre todo será un día tranquilo y el hogar será tu base. Una reunión con conocidos te dará la ocasión para obtener ganancias financieras. Por otro lado, cuídate de realizar gastos excesivos.

Piscis

Evita demasiadas distracciones externas y mantén abiertos los canales de comunicación. Ten cuidado, crisis vitales empañan tu alegría. Da un paseo para airear tu mente lejos de cualquier interferencia. En el camino puedes encontrar inspiración para terminar un proyecto que en alguna parte se estancó. Confiar en tus instintos será tu mecanismo de defensa. Llega un tiempo de bastante equilibrio y tomarás las decisiones correctas sin miedo.