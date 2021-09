Estamos en un periodo en el que suelen beneficiarse algunos signos zodiacales para renovar su energía. La cercanía con el fin de semana, algo considerado como descanso, puede que los ayude a enfocarse en aquellos objetivos que anhelan verdaderamente con el corazón y aún espera alcanzar de cara a lo que queda en este 2021.

Según la astrología, algunos signos del zodiaco deberá arriesgarse y no tener miedo en decirle lo que siente a esa persona que les gusta. Puede que este funcione muy bien. Además, hay quienes tendrán que tomarse la vida con tranquilidad y descansar. Olvídarse de todo lo demás por unos días.

Por su parte, un signo deberá aprovechar la llegada del fin de semana para seguir disfrutar del aire libre, ya que lo recargará de energía y lo pondrá de buen humor. Conoce las predicciones de los astros para este viernes 3 de septiembre de 2021.

Aries

Los sentimientos estarán a flor de piel y en especial lo que se refiere a la pareja, si tienes. Sentir que eres lo más importante para tu pareja se potencia en ti, así que vas a saber transmitírselo. Entenderá el mensaje con mucha claridad, ya lo verás.

Tauro

Alcanzas una pequeña meta que te habías propuesto y eso significa mucho para ti, ya desde ahora le vas a poder dar rienda suelta a tu creatividad y una manera especial de ver las cosas que te alegra y que te pone a funcionar sin miedo.

Géminis

Utilizar las palabras de la forma más correcta será hoy algo que estará muy potenciado en ti y eso te va a hacer llegar a una persona que otras veces se muestra reticente antes tus mensajes. Tu inteligencia brilla en estos momentos.

Cáncer

No siempre lo que es más importante para ti lo es para los demás, así que hoy no debes imponer tus preocupaciones y lo que te pasa en una charla con amigos y amigas a los que les apetece divertirse. No debes monopolizar la reunión.

Leo

Si alguien quiere ponerte a prueba hoy y manipularte, lo va a tener difícil. La resistencia pasiva será tu fuerte y mostrarás con habilidad que no se van a salir con la suya. Esto mejorará tu imagen y tu autoestima. Te mirarás con nuevos ojos.

Virgo

Aprovechas la llegada del fin de semana para seguir disfrutando del aire libre o la naturaleza y eso te pone de buen humor y recarga tu energía. Si no sales de la ciudad, también lo vas a pasar bien con una de tus aficiones que te hará reír y disfrutar.

Libra

No dejes que nadie intente alterar tus nervios hoy con un comentario desafortunado que puede confundirte al principio, pero que después verás que solo pretende dejarte fuera de algo por lo que compites. Sigue a lo tuyo.

Escorpio

Te interesa mucho hacer una propuesta de una escapada un tanto aventurera o distinta a una persona que, aunque te gusta, no sabes lo que piensa de ti. Te arriesgarás, no tendrás miedo. Y lo cierto es que funcionará bien.

Sagitario

Hay un asunto de dinero que consigues zanjar. Quizá se trata de una deuda que ahora cobras por fin, si no toda, al menos en parte. Eso además te facilita la comunicación con la persona deudora con la que charlas más distendidamente.

Capricornio

No es momento de discutir los detalles de un acuerdo todavía. Si es un negocio o debes de hacer un pago, ten un poco de habilidad y da largas hasta ver cómo van las cosas primero. Una reunión puede ser muy reveladora.

Acuario

Si estás de vacaciones todavía, desconecta todo lo posible de las pantallas y de todo lo que signifique trabajo o rutina. Lo que ahora te conviene es tomarte la vida con tranquilidad y descansar. Olvídate de todo lo demás por unos días.

Piscis

Te hace mucha ilusión un viaje o algo que tiene que ver con tu actividad profesional pero es un sueño que se cumple. Ten calma y todo funcionará de maravilla y te llevarás algo muy hermoso dentro de ti. Ese recuerdo te durará siempre.