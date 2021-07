Estamos cerca del fin del semana y esto para muchos esto es sinónimo descanso. En esta temporada de Leo, según los astros, es un buen momento para aprovechar los buenos momentos con las personas que lo rodean. Del mismo modo, que deberán mantener la serenidad y ser pacientes con algunas situaciones que le tocará atravesar.

No obstante, algunos signos hoy pueden conocer a nuevas personas que llegarán a influir favorablemente en su vida cotidiana. Incluso en el amor, el cual varios no han estado pasando por un buen presente, según la astrología.

Además, algunos tienen que evitar estresarse en su trabajo. Hay sucesos que no pueden controlar y esto no los debe afectar. Conoce las predicciones de los astros para este jueves 30 de julio de 2021.

.

Aries

Anda con calma si es posible y concéntrate en lo que te importan. De esta forma las cosas resultarán mejor y podrás disfrutar de lo que haces. En el amor la placidez dará paso a turbulencias que estropearán el romanticismo con el que habías preparado una sorpresa; todo puede desembocar en discusiones, no profundas pero duraderas. Paciencia.

Tauro

No permitas que la soledad se interponga en tu camino y no te deje disfrutar. Si quieres compañía, puedes conseguirlo. Tu relación sentimental necesita que le prestes más atención, incluso que pase a ser lo prioritario en tu vida. Piénsalo bien porque tu pareja puede pensar que cada vez te alejas más y cuando reacciones puede ser tarde.

Géminis

Podrías sentir una fuerte atracción por alguien que entró en tu vida no hace mucho tiempo. Te plantearás seguir adelante siempre que no haya terceras personas. El estrés te ha estado molestando en el último tiempo. Aprende a controlarlo, no te tomes las cosas tan a pecho, a veces no vale la pena. Aléjate de los lugares con gente apurada, sin rumbo, porque no te aporta nada bueno.

.

Cáncer

El desequilibrio que llevas en tu alimentación empieza a pasar factura y tu estómago se resiente. Es mejor que te empieces a cuidar ahora, sobre todo si tienes previsto tomar vacaciones o viajar por cuestiones de trabajo. Por otra parte, es posible que intervengas para evitar un conflicto. Eso será algo muy positivo.

Leo

Vas a conocer a alguien que te va a introducir en el mundo del deporte relacionado con la naturaleza. Aprovecha de descansar, porque tendrás un momento para liberarte del estrés. Vive cada segundo de esa instancia, equilibra tu mente y recárgate de buenas energías.

Virgo

Las relaciones más íntimas serán beneficiosas para tu agilidad mental. Desde hace mucho tiempo deseas reconectarte con la naturaleza y es probable que lo consigas. Esto te permitirá experimentar sensaciones muy intensas y a reencontrarte contigo mismo.

.

Libra

Vivirás una jornada de especial facilidad para la comunicación con tu pareja. Te sentirás muy alegre, podrás liberarte de las responsabilidades que cotidianamente te aquejan. Toma este momento para replantearte las cosas.

Escorpio

Aprenderás mucho observando a los que tienes alrededor. La salud puede seguir un rumbo no deseado si no pones más atención al descanso y a la relajación mental. Has logrado que las cosas poco a poco tomen su lugar y eso te generará mucha satisfacción.

Sagitario

Tendrás un buen acercamiento con tu familia o amigos. Si te piden un favor, hazlo, pero deja claro que lo harás a tu manera y cuando puedas. Saldrá algo muy positivo de su disposición y tiempo invertido.

.

Capricornio

Recibirás una noticia que no esperabas y eso te hará darte cuenta que has dejado algunas cosas de lado. Será el momento adecuado para poner atención a lo importante, que vale la pena.

Acuario

Deberás resolver tus conflictos internos antes de pedir que te den más responsabilidad en el trabajo. Por tu afán de perfección tiendes a complicarte la vida, especialmente en el amor. Deja fluir los sentimientos y serás mucho más feliz. Respirarás tranquilo y sentirás paz.

Piscis

Deberás concentrarte más en el trabajo por muchas cosas que se te pasen por la cabeza en estos momentos. Lograrás algo por lo que recibirás felicitaciones. Eso subirá tu autoestima y te hará sentir mejor. Recuerda no exigirte demasiado. Lo que has hecho tiene mucho mérito y es más que suficiente.