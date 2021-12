Nos encontramos en la temporada de Sagitario. En esta jornada, los signos zodiacales están un momento oportuno elegir qué es lo que desean. Tendrá que dejar de lado las rispideces que han persistido con alguien. Asi podrá prosperar y arrancar el próximo año con renovado de energía. Conoce las predicciones de los astros para este viernes 31 de diciembre de 2021.

Aries

Tu espíritu libre se reafirma hoy en todo lo que haces y te sientes a gusto con tus decisiones. Claridad de ideas en lo profesional, que hoy va a ser muy llevadero, pero sobre todo en lo personal, ya que hay un paisaje que se esclarece en tu interior.

Tauro

Tu paciencia hoy será una virtud destacable, sobre todo a la hora de compartir espacio y tiempo con alguien que no te cae muy bien. Intentas mejorar esa relación, y aunque te cueste trabajo, conseguirás estar bien o al menos razonablemente bien.

Géminis

Vas a tener que despedir el año con una reunión probablemente familiar que te cuesta un poco asumir tras ciertos hechos que han sucedido. Pero es mejor que no te quedes en casa e intentes despejar tu mente. Busca una distracción algo frívola.

Cáncer

Quizá por la mañana no estés de demasiado buen humor, pero a lo largo de la tarde, tu ánimo va a mejorar y un amigo será el responsable de que te sientas mejor y con ganas, por lo menos, de sonreír. No le des tanta importancia a lo que escuches.

Leo

Sabrás estar en el bullicio de este último día del año por unas horas, aunque no vas a cometer excesos de ninguna clase y aún así, puede ser una jornada bastante amable en la que te sentirás bien. Deja que los malos augurios y temores se disipen.

Virgo

Si estás de viaje o aprovechas unas vacaciones para conocer algún lugar, procura que todo sea de una manera consensuada con la persona o personas con las que vayas. Si es tu pareja, puede ser un gran momento para recuperar la comunicación.

Libra

Hoy te encuentras con más equilibrio interior en lo físico, lo que te anima a ir a algún sitio al que te han invitado y que no te apetecía demasiado. Pero al final lo vas a pasar bastante bien, con buena compañía y te alegrarás de haber aceptado.

Escorpio

Mueve ficha en ese asunto sentimental en el que te has quedado a la expectativa y en el que no has hecho ni dicho nada. Sueles arriesgarte a las aventuras, y esta es una ocasión especial para ello. Prueba suerte, la encontrarás.

Sagitario

Sacas a relucir tu lado más ingenioso, chispeante y divertido y vas a hacer pasar muy buenos ratos a los que estén a tu lado y más si se trata de una fiesta para despedir el año. Todo será perfecto y tu energía no te va a fallar.

Capricornio

Por mucho que te critiquen, siempre te gusta hacer lo que te apetece, ser como eres y eso es algo que hoy va a estar acentuado en tu imagen. No te fiarás de los criterios ajenos en nada y seguirás tu criterio en todo.

Acuario

Cuidado con la nostalgia, que no es tan buena compañera de viaje como crees. Si te recreas en ella hoy, te va a llevar a un territorio oscuro, que no será nada conveniente emocionalmente. Debes hacer un esfuerzo para centrarte en lo positivo.

Piscis

Las emociones se contagian y si procuras hacer un esfuerzo y estar de buen talante hoy, sin pensar en los problemas. los más cercanos se van a encontrar también más inspirados, amables y comunicativos. Conseguirás pasar un buen día.