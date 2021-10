Estamos en el inicio del mes y se encuentra en la fase de Mercurio retrógrado en Libra. Además, en pocos días sucederá la Luna Nueva en este signo. Este momento puede ser aprovechado por los signos zodiacales para renovarse energía y para analizar cuestiones de su vida cotidiana. Conoce las predicciones de los astros para este lunes 4 de octubre de 2021.

Aires

Las acciones y decisiones que realices durante la jornada de hoy tendrán repercusiones a futuro. Medítalas detenidamente. Dedica un poco de tiempo a recapacitar y cuestionar tu forma de encarar la vida. Intenta no cansarte demasiado para iniciar la semana a full.Te verás muy dependiente de tus pares laborales durante la jornada de hoy. No abuses de la capacidad de dar favores de ellos.

Tauro

Jornada propicia para destacarse, puesto que contarás con la mirada atenta de tus jefes en tu espalda. Da lo mejor de ti. La meditación y la introspección te permitirán alcanzar la madurez a nivel emocional e intelectual. Dale un lugar en la rutina de tus días. La aceptación abrirá muchas puertas a nivel sentimental para ti. Te permitirá alcanzar el amor que tanto ansias.

Géminis

Comenzarás a experimentar problemas de vista debido a la lectura excesiva y el uso continuo de la computadora. Existen ocasiones en las que las segundas oportunidades en una pareja son una opción a ser considerada. Evalúa en detalle tus sentimientos. Aprovecha tu recién hallada soltería para retomar las riendas de la vida social nocturna. Predisponte a la conquista.

Cáncer

No te angusties ni te apenes por algunas situaciones complicadas, pronto encontrarás las soluciones a tus problemas. Muchas veces el problema que insistimos buscar en la gente que nos rodea está en nuestro interior, lo cual hace que no podamos verlo. De a poco recuperas tus fuerzas después del fin de una relación de mucho tiempo. Aprovecha el día de hoy para salir con amigos.

Leo

Salidas con amigos te brindarán los contactos que estás necesitando para ese proyecto pendiente. Tendrás todo lo necesario para poder aspirar a mejorar tu situación en casi todos los niveles. Todos tenemos hechos en nuestro pasado que nos avergüenzan, no juzgues a tu pareja por los suyos. Período ideal para generar ideas que se puedan transformar en emprendimientos. Casi sin esfuerzo, te verás lleno de proyectos.

Virgo

Mucho cuidado con los cambios de clima que te esperan en el día de hoy. Asegúrate de tener un abrigo a mano. No dejes que el fracaso te afecte en sobremanera. Es importante aprender a lidiar con las vicisitudes de la manera más positiva posible. Cuida todos los detalles a la hora de las citas destinadas al día de hoy. Finalmente se dará esa adquisición de bienes que tanto tiempo esperaste. Avócate por completo a ella hoy.

Libra

El clima te jugará una mala pasada en el día de hoy, retrasándote en todos los compromisos planeados para la jornada. Acepta tus errores y podrás tener una vida más tranquila. Nadie esta exento de cometer equivocaciones, aprende de ellas y sigue adelante. Dale a tu pareja el lugar que se ha ganado en tu vida. No desmerezcas sus esfuerzos a la hora de ayudarte en tus dificultades.

Escorpio

Día especial para relacionarse con personas influyentes del medio. Es momento de buscar el amor de la familia, nadie puede llegar a entenderte mejor que ellos. Aprovecha el día y llámalos. Finalmente termina tu racha perdedora y, a partir de ahora, todo irá hacia arriba en lo que respecta a lo laboral.

Sagitario

Deberás superar ciertos miedos de tu pasado si pretendes aspirar a una nueva vida. No siempre podrás ajustarte a tus planes perfectamente. Los recuerdos de esa recién terminada relación se aferrarán profundamente a ti. No temas buscar refugio en tus seres queridos. Descubrirás que has podido desarrollar tus habilidades en tu área de trabajo más allá de lo que habías pensado. Organízate.

Capricornio

Manejarás las tensiones de la jornada de hoy a las mil maravillas, lo que elevará tu confianza a las nubes. Aprovéchalo. El arte de la conquista requiere de mucho tiempo para poder desarrollarse a su máxima expresión. Utiliza el método de prueba y error para pulirte. No permitas que los recuerdos de amores pasados alteren lo que puede llegar a ser una relación perpetua para ti.

Acuario

Tendrás una tendencia a forzar situaciones en el día de hoy que terminará por jugarte en contra eventualmente. Se más precavido en la manera en la que te expresas. Busca compartir este momento difícil por el cual esta atravesando tu pareja actualmente. Conviértete en su pilar de apoyo. Se muy cuidadoso a la hora de manejar tus capitales en la jornada de hoy.

Piscis

Toma las cosas con calma y de a poco. Son las pequeñas discusiones las que le dan sabor a la vida cotidiana en convivencia. No esperes una relación libre de ellas. Hazle notar a tu pareja de que esta llevando las cosas muy rápidamente en la relación. Grandes avances a nivel económico tocarán a tu puerta en el día de hoy. Mantente alerta como para no dejarlos pasar.