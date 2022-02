Después de dos semanas muy intensas mercurio retrógrado llegó a su fin y volvió a posicionarse directo, al igual que otros planetas que se encontraron en retrogradación, como en el caso de Venus en Capricornio. La temporada Acuario

Los signos del zodiaco, De todas maneras, si está la posibilidad de hacer alguna mini escapada de fin de semana será más que bienvenida por su entorno .

.

¿Cuál es mi horóscopo de hoy, 5 de febrero de 2022?

Aries

Este sábado empieza con energía positiva, será un día para resolver apuros y asuntos pendientes. No está mal realizando una visita a las personas cercanas de las que se desea recibir cierta ayuda. Una actitud a tener presente es creer en las corazonadas.

Su color es: cian.

Tauro

Hay algunos momentos en su trabajo que aportan el compañerismo y gratitud. Aprovechen este día para realizar actividades, es una jornada beneficiosa en este sentido. Algunos corazones están en camino de la aceptación de que hay ciertos vínculos que ya finalizaron, no siempre se trata de los amorosos.

Un color para este día: violeta.

Géminis

Están en una etapa de plena creatividad, será un día válido para que esos proyectos se concreten. Hay luz en el camino para quienes recién comienzan con una relación y tranquilidad en las que ya se formaron. La vida da giros donde debe darlos, nada es casual.

Su color para este día: plateado.

Cáncer

El ambiente es propicio en lo que refiere a asuntos materiales y financieros. Hay minutos importantes para la toma de decisiones que traerán los resultados para solucionar asuntos pendientes en el plano familiar. El pasado queda atrás, la sanación de los dolores llega y la vida vuelva a tener el sentido que desean.

Un color para este día: beige.

.

Leo

Hay un cambio de actitudes que los mantendrá tranquilos a la hora de tomar decisiones. Tengan presente que no se puede tener la razón siempre, en ocasiones es necesario ceder. Algunos leoninos están en una búsqueda interna para mejorar sus relaciones, sigan por ese camino. Verá que los sueños se cumplen.

Su color para este día: verde esmeralda.

Virgo

El día parece estar tranquilo, pero no hay que estar desprevenido. Puede surgir alguna situación de último momento que los obligue a realizar un gasto que no estaba previsto este mes, traten de tener las cuentas al día. Aprovechen el sábado para divertirse y relajarse, esto les traerá calma y entusiasmo al mismo tiempo.

Un color para este día: rojo.

Libra

No tienen que desesperarse, las cosas encajarán solas en ese inconveniente laboral. Todo se resolverá de forma justa. En el amor hay una apertura mayor al diálogo y hay tranquilidad. Hay que saber percibir las emociones, algunas no deberían influir a la hora de tomar decisiones. Piensen y analicen todas las variables.

Su color para este día: plata.

Escorpio

Su ojo intuitivo los hará salir triunfantes de una situación. Hay citas afectivas o encuentros que provocan ilusiones. En estos momentos tienen una actitud postiva frente a la vida y de a poco van encontrando la calma que tanto anhelaban.

Un color para este día: amarillo maíz.

.

Sagitario

Sienten algo de nostalgia en esta jornada, los recuerdos afloran en ustedes. El tiempo ya pasó y hay que tener en cuenta que poner puntos finales es necesario en la vida. La economía personal está ordenada y hay chances de sumar nuevos planes

Su color para este día: verde lima.

Capricornio

Pedir ayuda no está mal, deje la vergüenza de lado. Hay un llamado importante que llegará para traer luz en el terreno familiar. Cuando el amor está en equilibrio es momento de aprovechar la paz que genera esa compañía. No descarte nuevos matices.

Un color para este día: lavanda.

acuario

Hay tensiones en el plano familiar que no tiene que afectarles tanto, no es necesario que siempre se involucre. Las relaciones y vínculos también por altibajos que no pueden evitarse. Hay amores nuevos, la presencia de comunicación será muy importante. Traten de que las emociones no los dominen.

Su color para este día: zafiro.

piscis

Este sábado será uno de los mejores días de su semana. Hay un auge de conquista y mucho brillo. Para algunos aún quedan situaciones pendientes de resolución con amistades o personas alegadas. Un gran día, pero no olvidarán que las consecuencias de sus actos son responsabilidad de ustedes.

Un color para este dia: verde hoja.