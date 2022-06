Estamos en la temporada de Géminis. Los signos zodiacales se deben enfrentar con algunos problemas cotidianos, tomar las riendas de la situación y cambiar las cosas. Muchas veces las cosas no salen como las esperamos, pero siempre es bueno hacer un esfuerzo por intentar cumplir aquello que deseamos. Se acercan días en donde podemos analizar cada uno de nuestros propósitos y mejorar aspectos del día a día. Conocé las predicciones de los astros para este domingo 5 de junio del 2022.

Acuario: Es un buen momento para interesarse en las conquistas amorosas, anda de frente y sin vueltas. Son tiempos de crecimiento profesional, tené confianza y lograrás todo lo que te propongas. No olvides llevar una dieta equilibrada de frutas y verduras, así te vas a sentir ágil y saludable para lograr todo lo dicho anteriormente.

Tauro: Procure no discutir con su alma gemela, puede que hoy estés irritable y sensible, pero es mejor cambiar las energías antes de llegar a tu casa para evitar conflictos y sentirte peor. Es el momento de aprovechar bien el tiempo para poner en práctica algún aspecto profesional en el que te destacas, de esta manera tendrás nuevas fuentes de ingreso. Te recomendamos pasar el tiempo en familia y hacer alguna actividad al aire libre.

Géminis: Tené mucho cuidado con la forma en la que decís las cosas si no, vas a sentir tensión con tu pareja. Pensá dos veces cómo te vas a comunicar e intenta buscar la mejor manera de expresarte. Trata de controlar tus impulsos y de no gastar plata en compras inútiles. No busques más excusas para empezar a tener una vida más saludable, tu foco está en tener una mejor alimentación y mejorar tu actividad física.

Cáncer: El amor se aproxima, está más cerca de lo que pensás, es hora de usar tus herramientas de seducción para conquistar a esa persona que te vuelve loca. Recordá no dejar de lado los asuntos financieros y despejar las dudas sobre ese problema económico que da vueltas en tu cabeza. Trata de buscar momentos en los que puedas disfrutar de vos mismo y de tus seres queridos.

Leo: Ojo con los celos, no trates de controlar a tu pareja, ya que la situación se te puede dar vuelta y no terminará bien. Pone tus energías en el ámbito comercial y activa ese proyecto estancado que abandonaste hace tiempo. Tratá de alimentarte sanamente y ordenar tus horarios, dedicale tiempo a las horas de comida.

Virgo: Es momento de renovar la pasión con tu pareja, es importante salir de lo cotidiano para no quedar estancado en la rutina y así evitar el aburrimiento. La Luna será tu gran aliada esta semana, aprovechala. Date tiempo para descansar mentalmente y físicamente, estos días fueron duros y hay que darle prioridad al bienestar.

Libra: Cuidado con no estar dedicándole suficiente tiempo a tu pareja, no descuides el amor, ya que podría surgir una crisis de la cual será muy difícil salir. Aprovechá el tiempo libre, ordená todos los asuntos que tenés pendientes y que te dan vueltas en la cabeza. Recordá cuidar la salud y evitar las reuniones o eventos multitudinarios.

Escorpio: Aceptá el amor que te ofrecen tus seres queridos, esto te va a ayudar a afrontar situaciones complicadas y hacerlas más llevaderas. Recordá mantener las energías altas y explotar al máximo tu inteligencia para cumplir lo que te propongas en el ámbito laboral. Es momento de planificar vacaciones, no pospongas ese viaje soñado al tanto querés ir.

Sagitario: Dejá los prejuicios de lado y concentrate en conocer a esa persona que puede poner tu mundo patas para arriba. Cierta tendencia a gastar más de la cuenta le podría traer problemas económicos. Manténgase alejado de las compras y cuidado con las ofertas. Es momento de empezar una actividad física que te haga distraer de la rutina y despejar la mente.

Capricornio: Valorá a tu alma gemela, tratá de buscar la paz y no estar siempre a la defensiva, así evitarás muchas peleas y la convivencia en pareja fluirá. Mantené tu economía bajo control, de lo contrario, vas a empezar a acumular muchas deudas. Disminuí el consumo de carnes y dulces en exceso. Un cambio en la alimentación traerá beneficios a tu vida.

Piscis: No juzgues a tu pareja por ser tan emocional, no haría mal sacar tu lado más sensible y compartir los sentimientos con ella. Mantené un diálogo más fluido a diario con ella y los cambios te van a resultar sorprendentes. Ojo con la economía, no dejes de lado los números porque más tarde será peor. Intentá sacar la autenticidad que vive en vos, tratá de relajarte y ser vos mismo cuando estés en presencia de otros.