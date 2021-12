No encontramos transitando la temporada de Sagitario. Además, hace poco se produjo el eclipse solar "anillo de fuego". Es por eso que los signos zodiacales cuentan con energía suficiente para ir en busca de nuevos proyectos. Principalmente aquellos que consideraba que eran imposibles de alcanzar. Conoce las predicciones de los astros para este lunes 6 de diciembre de 2021.

.

Aries

Por casualidad vas a poder disfrutar de algo que te gusta mucho o que te da muy buenos ratos y si se trata de algo doméstico, quizá está relacionado con las fiestas que se aproximan. En cualquier caso, una jornada amable y sin ningún estrés.

Tauro

Debes de vigilar mucho cualquier movimiento y más si vas de viaje o conduces. Observa que es tu responsabilidad que todo salga bien y no lo dejes en las manos de los demás. Evita despistes, céntrate bien en lo que estás haciendo.

Géminis

Cualquier iniciativa solidaria, probablemente relacionada con la naturaleza, te va a atraer mucho y es porque piensas que es necesario poner un granito de arena en mejorar lo que te rodea. Es tu lado más generoso el que hoy se muestra muy activo.

Cáncer

Reinventarse no es tan malo como te puede parecer ahora y si alguien te ofrece una ocupación que ni te habías planteado, no puedes decir que no. Puede, incluso, que te resulte mucho más divertido de lo que esperabas. Abre los ojos.

.

Leo

Hoy vas a poder sonreír con una situación en la que te encontrarás sin darte cuenta y sin haber hecho nada para ello. Será un tanto surrealista o casual, pero en la que te vas a encontrar como pez en el agua a pesar de que no lo creas. Te divertirás.

Virgo

Te dedicarás a preparar algo que te supone un paso importante y que tiene que ver con una fiesta o con un acto social que quieres que salga a la perfección. Tu capacidad de organización se va aponer a prueba, pero lo superarás.

Libra

Busca la complicidad de una amiga que sabrá actuar de manera adecuada para que no te descubran en cierto asunto que puede que afecte a tu relación o a tu familia, algo que tienes entre manos ahora y que tiene sus riesgos. Su boca estará sellada.

Escorpio

Será una jornada muy familiar ya que quizá estés volcando mucho tus afectos en ello y es una buena opción incluso si no estás muy de acuerdo en algunas cosas. Intenta comprenderlos, escucha y sacarás conclusiones que merecen la pena.

.

Sagitario

No debes dejarte llevar por los caprichos y a pesar de que estés de fiesta o disfrutando de unas cortas vacaciones, es bueno que vigiles tu salud y no cometas excesos de ningún tipo. Ojo con los deportes bruscos que no practicas a menudo.

Capricornio

Esas noticias que hoy recibes te dan una verdadera alegría, ya que es alguien que lo estaba pasando mal y que por fin mejoran mucho sus circunstancias y sale de esa situación. Te dejará mucha tranquilidad y podrás incluso celebrarlo.

Acuario

Hoy te sentirás mejor porque tu agenda está más animada y alguien se pone en contacto contigo para invitarte a salir o a unirte a alguna reunión. Eso te hace olvidar los malos momentos y te permite sonreír y relajarte sin ningún problema.

Piscis

Buscas puentes entre personas que no se llevan muy bien, probablemente de la familia y lo cierto es que es algo muy importante, aunque no lo creas, ya que va a mejorar bastante las cosas. Pero respeta las opiniones aunque no estés de acuerdo con ellas.