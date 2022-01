Estamos en la mitad de la etapa de Capricornio. En este día, los signos zodiacales tendrán la posibilidad de mostrar su lado más sencillo y humilde. Esto les producirá tranquilidad al no querer impresionar a nadie ni buscar cosas inalcanzables. Además, deberá relajarse y tratar de reunir la energía necesaria para seguir adelante en la búsqueda de sus metas. Conoce las predicciones de los astros para este jueves 6 de enero del 2022.

.

Aries

Juegas el mismo juego que una persona realiza contigo y así le demuestras que no dependes tanto de ella para divertirte o para hacer algo que te apetece. Hoy se te presentará una buena ocasión para demostrarle todo eso, lo que te dará una buena opción de demostrar tu independencia.

Tauro

No presiones para que los demás se diviertan como tu quieras, ya que eso no te llevará a ninguna parte. Simplemente deja que todo el mundo a tu alrededor disfrute con sus intereses y caprichos, eso te llevará a ser más tolerante y disfrutar tu también.

Géminis

Descansa un poco y no pienses en lo complejo de algo que tienes por delante. Vas a tener tiempo suficiente para sentirte seguro o segura de lo que haces. De momento, hoy, deja que alguien te endulce la vida y disfruta de la diversión.

Cáncer

Hoy recibes satisfacciones y ves caras felices a tu alrededor, algo que te compensa profundamente de cualquier momento malo o de algún revés que no es descartable que hayas sufrido, sobre todo relativo a la salud. Todo mejora.

.

Leo

Debes mostrar la mayor delicadeza con una persona que ha tenido una mala racha, y hoy vas a tener una excelente ocasión de estar a su lado y de hacerle pasar un buen rato e incluso llegarás a arrancarle una sonrisa. Sera una acción muy positiva.

Virgo

No es un día para reprochar nada a nadie, así que si algo te molesta o sientes incomodidad porque algo no está según lo habías pensado, no debes hacer ver que es muy importante. Perdonar será hoy una lección que debes practicar.

Libra

La sencillez en todo lo que hagas hoy será la clave para disfrutar. No fuerces nada y deja que todo transcurra por los cauces que sean más sencillos, sin oponerte a ningún movimiento o capricho de los que están cerca de ti. Lo pasarás bien.

Escorpio

Todo te impulsa a cierta renovación interior e incuso cualquier actividad te va a llevar a pensar si merece la pena o no lo que estás haciendo. No es algo negativo, pero tampoco te dejes llevar hoy por esa cierta tristeza, debes alegrar el día a ciertas personas.

.

Sagitario

No te agotes hoy queriendo hacer todo a la perfección y llegar a todas partes. Si ves que alguien puede enfadarse porque no llegas a tiempo o no puedes ir a una reunión, explícale los motivos. Quizá estés abusando de tus fuerzas físicas, ojo.

Capricornio

No te dejes llevar por el capricho o por cierta inmadurez a la hora de abordar una tarea algo pesada o que tu crees que es aburrida. No puedes estar todo el tiempo en la frivolidad y en la diversión, hay otras responsabilidades que tienes y debes asumir.

Acuario

Debes asumir las leyes de la naturaleza y ver cómo pasa el tiempo disfrutando lo máximo que puedas de él. Hoy te darás cuenta de esto y no vas a dejar que un sentimiento negativo se apodere de ti. Sacarás lo mejor de ti y te divertirás.

Piscis

Debes poner una buena sonrisa, mirar a los ojos y ser lo más natural posible. Esas van a ser las claves de tu éxito hoy en tus contactos sociales, sobre todo si se trata de colaborar en alguna causa solidaria o con algo relacionado con los niños. Lo vas a disfrutar mucho.