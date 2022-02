La temporada Acuario sigue en marcha, a pocos días de finalizar mercurio retrógrado algunos signos del zodiaco retomaron la calma que había perdido. Las predicciones de los astros para este domingo 6 de febrero giran en torno para el amor, el trabajo y la familia.

Aries

Es un domingo tranquilo para pensar en los afectos. Hay una invitación atractiva para pasar agradables momentos con los amigos. En el plano familiar hay buenas noticias. Recuerde que antes de cambiar de camino, la paz es una opción.

Un color para este día: zafiro.

Tauro

A veces las apariencias engañan. El diálogo es importante, sobre todo para conocer la opinión de las personas antes y evitar juzgarlas. Será un día con muchas sorpresas, agradables e inesperadas. A veces las cosas no son como uno desea y debe aceptarse, siempre viene algo mejor.

Un color para este día: coral.

Géminis

Es un día saludable en el que querrá hacer cosas para usted mismo. En el amor hay que respetar los tiempos, hay que respetar al otro. En el plano laboral hay proyectos creativos, en su mente encuentran los espacios para crear y trazar sus metas. Pese a que haya trabajo arduo, tómense el tiempo de descansar.

Un color para este día: celeste.

Cáncer

Habrá una noticia que traerá algo de alivio a los problemas que vive la familia. Traten de no alejarse de alguien por una discusión banal. En el plano afectivo no se cierre, tenga en cuenta que si alguien llega a ustedes es por algo. No siempre está dicha la última palabra.

Un color para este día: vino.

.

Leo

En el plano laboral vivirán un impactante momento que les hará tener una idea sobre el rumbo profesional al que van. En las relaciones de pareja ve que hay resultados alentadores. No hay que desesperar, hay cuestiones que necesitan ser esperadas. Ante la adversidad no hay que cegarse.

Un color para este día: cereza.

Virgo

Hay que tomarse pausas para resolver situaciones que necesitan de su inteligencia y paciencia. Los resultados de algo que tanto esperaba llegarán antes de lo que usted cree y les alegrará el día. Se siente acompañado en familia. Cuando una puerta se cierra, otra con algo mejor se abre.

Un color para este día: durazno.

Libra

En ustedes hay sensibilidad que deberán trasladar a lo creativo. La otra parte no siempre está preparada para comprendernos, no está mal recordar que nosotros tampoco lo estamos. Busquen las palabras y el diálogo, siempre son una opción. El amor es la base para todo.

Un color para este día: malva.

Escorpio

Ya saben que su intuición no falla, más aún en este día donde recibirán propuestas que no les cierran del todo. Hay que revisar bien los papeles para terminar con los trámites importantes. En el otro hay que ver la mejor parte y en lo casos que sean necesarios cuidarse de las peores.

Un color para este día: lila.

.

Sagitario

Ante ustedes hay un escenario en el que no podrán volver atrás, es un momento complicado para algunos en el plano afectivo. Hay proyectos laborales que son necesarios concretar, al menos en su mente, para así poder realizarlos. Conéctense con ustedes mismos.

Un color para este día: turquesa.

Capricornio

Será un buen domingo para estar en familia sin detenerse en tantos detalles. Hay un planteo económico en el que deberán tratar de ver una salida durante la semana. Después de una crisis, siempre se sale a flote. La desesperación es un recurso que no ayuda, calma.

Un color para este día: marrón.

Acuario

Los nacidos bajo este signo aprovecharán el día para planificar algunas situaciones. Hay muchas actividades por hacer. En el amor se sentirán a pleno. Su sello propio les levanta el autoestima, nosotros mismos podemos generar nuestras propias obras.

Un color para este día: aguamarina.

Piscis

Es un domingo plácido para estar con la familia. En sus mentes se proyectan nuevas inquietudes y tendrán ganas de superarse a ustedes mismos en el plano intelectual. Hay posibilidades de destacarse y enriquecerse. Se sentirán acompañados.

Un color para este día: ocre.