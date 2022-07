Estamos en la temporada de Cáncer. En este tiempo, los signos zodiacales pueden creer que están acostumbrados a sobrellevar distintas circunstancias desafortunadas. Esto no debe ser considerado algo malo, sino que en un futuró descubrirá que puede ayudarlo. Deje atrás los viejos temores o complicaciones y aproveche la inspiración de esta jornada para tomar una importante iniciativa. Conoce las predicciones de los astros para este miércoles 6 de julio de 2022.

.

Aries

Te espera un día lleno de lucha y tensión, pero fructífero y positivo. Bueno para asuntos de trabajo y finanzas, pero al mismo tiempo un día bastante batallador y lleno de imprevistos. A pesar de todo te encontrarás bien y dominado por sentimientos de optimismo. Por grandes que sean las dificultades, sabes que vencerás.

Tauro

Las circunstancias se mueven en tu favor y lentamente vas superando, o resolviendo, problemas o bloqueos del pasado, sobre todo en el trabajo y los asuntos materiales. Tienes que tomar una decisión relacionada con estas cosas, pero si lo sopesas todo con calma no te será difícil acertar y elegir el camino más adecuado.

Géminis

El viento soplará a favor tuyo en el día de hoy y, sin embargo, en algunos momentos te vas a sentir pensativo o melancólico sin saber por qué. Resolverás con éxito las dificultades que te salgan al paso, e igualmente te verás rodeado de afecto por tus seres más queridos, pero no obstante, no te encontrarás del todo bien.

Cáncer

Tu sensibilidad es inmensa, aunque los demás no siempre lo vean, y es fácil que osciles entre la melancolía y la felicidad, como te sucederá hoy, por razones que quienes te rodean casi nunca saben entender. Hay un universo de sentimientos dentro de tu corazón, y si lo pones en positivo tendrás el mundo en tus manos.

.

Leo

Te espera un día estupendo y muy inspirado para el trabajo, las relaciones sociales y todos los asuntos mundanos en general. Vas a tomar una importante iniciativa que trae consigo un gran riesgo, pero ahora la suerte está de tu lado y todo te va a salir bien. Si tienes que hacer un viaje inesperado te acompañará el éxito.

Virgo

La vida te va a dar una sorpresa muy agradable y vas a poder realizar un importante sueño que guardas en lo más profundo de tu corazón. Esto puede suceder hoy mismo o, en su caso, se van a dar pasos muy significativos para que muy pronto veas esa gran ilusión hecha realidad. Lo inesperado va a ser ahora tu aliado.

Libra

Te espera un día agridulce aunque la buena noticia es que irá de menos a más. La mañana será complicada en el trabajo, y además no te encontrarás demasiado bien de ánimo, pero según pase el día todo va a ir mejorando y al mismo tiempo tú te encontrarás más animado y lo vas a ver todo con mayor optimismo.

Escorpio

Tu personalidad se encuentra entre las más emotivas y apasionadas, tal vez la que más. Cuando estás en positivo eres una torre de fuerza capaz de conseguir todo lo que se te ponga por delante. Afortunadamente, hoy te sentirás de ese modo y eso te ayudará a disfrutar de un día de realizaciones a todos los niveles.

.

Sagitario

No hay obstáculo ni dificultad que se te ponga por delante. Hoy te sientes capaz de arrasar con todo, y aunque el día se te va a presentar bastante complicado o difícil al final lo terminarás con éxito, o en el peor de los casos, los problemas no van a poder contigo. Pero ten cuidado, tienes muchas envidias a tu alrededor.

Capricornio

Tienes una voluntad de hierro que se viene arriba en las situaciones más difíciles. Estás muy acostumbrado a tener que hacer frente a las pruebas más largas y dolorosas, por eso remontarás con éxito las dificultades que te salgan al paso este día, que no van a ser pocas, y no solo en el trabajo, también en la vida íntima.

Acuario

Muchas veces lo das todo por alguien que quieres o que lo necesita y luego no te lo agradecen e incluso te dejan tirado, y es muy posible que hoy vivas una experiencia de este tipo. Pero a pesar de todo nunca dejes de ser como eres porque el destino te lo devolverá en un día futuro de la forma que menos te imagines.

Piscis

A veces perdiendo se gana, como dice ese sabio refrán: "no hay bien que por mal no venga". Hoy te toca experimentar alguna vivencia de este tipo y descubrirás como el destino muchas veces te ayuda del modo que menos te lo espera e incluso acaba convirtiendo tus derrotas en victorias. No dejes nunca de ser como eres.