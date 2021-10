Hoy sucederá la Luna Nueva en Libra. Además, coincide con la época de este signo. Esto es propicio para que los signos zodiacales se renueven de energía. Hay que sacarle provecho a esta fase para reflexionar sobre sobre aquello que anhela en su vida. Esto también puede significar dejar de relacionarse con ciertas personas que no suman en su cotidianidad. Conoce las predicciones de los astros para este miércoles de septiembre de 2021.

Aries

Alguien que tenía un papel en tu día a día en el último tiempo, desaparece. Probablemente esto está relacionado con el trabajo y la verdad es que no te va a importar mucho, todo lo contrario. Será un descanso porque es una persona desestabilizadora. No dejes que tu cansancio te haga cejar. Lograrás juntar fuerzas para continuar, recuerda que el secreto está en la tenacidad.

Tauro

Si has conseguido alejar de tu vida a una persona que te estaba resultando tóxica o manipuladora, da gracias por ello y pasa la página cuanto antes. Vas a sentir un descanso mental y mucho bienestar. No le des vueltas a lo que sucedió con ella. Gracias al sacrificio de días anteriores lograrás disfrutar de una jornada de descanso lejos de responsabilidades laborales.

Géminis

No es nada bueno para ti que sigas guardando ese rencor por lo que pasó hace tanto tiempo. Es hora de sanar esos sentimientos y comprender las circunstancias. Sube a un escalón superior y perdona. Es la mejor manera de sentirte libre, en paz. La competencia no es buena en una pareja saludable. Ten esto en mente a la hora de iniciar tus conversaciones.

Cáncer

Busca inspiración en algo relacionado con la belleza o con la cultura en alguna de sus formas para una tarea que tienes entre manos, ya que así tu creatividad se verá potenciada. Cuanto más conozcas y aprendas, aunque te cueste esfuerzo, mejor. Procura desentenderte de tus deudas actuales antes de pensar en caer en otras. No sobreestimes tus ingresos.

Leo

Recuperas la calma y no te dejas llevar por los nervios, al contrario, hay sonrisas de alguien que te reconfortan mucho y que te hacen sentir muy bien, mucho más en paz con todo lo que te rodea. Disfruta de ello. No dejes de lado a tus seres queridos. Interésate más por cumplir con las promesas o compromisos que haces con ellos.

Virgo

Si te insisten para que hagas algo que no te gusta o te resulta imposible, aumentarán tus dudas sobre lo que una persona está dispuesta a hacer por ti y lo que te valora. Hay que saber decir "no" cuando sea necesario. Marcar límites es importante. Si notas que no puedes llevar a cabo un trabajo, aunque pongas todas tus energías en él, aprende a pedir ayuda.

Libra

La luna nueva estará hoy en tu signo con una fuerza muy positiva en lo que a todo lo que tenga que ver con lo intelectual o el aprendizaje se refiere. Su influencia la notarás en todo lo que te propongas. Los constantes roces recientes han provocado un clima de tensión permanente en la pareja. Evita continuar con las discusiones por temas menores.

Escorpio

Combinar ideas o conceptos se te da muy bien porque ves las posibilidades diversas de todo. Aplica esta cualidad hoy a tu imagen y conseguirás un cambio que te vendrá muy bien ahora. Es un buen momento para renovarte. Tendrás algunas diferencias de opinión con tus superiores en el día de hoy. Nada grave pero deberás cuidar tus modales.

Sagitario

Se aleja poco a poco cierto ambiente enrarecido que estabas sufriendo sin poder evitarlo, probablemente en el trabajo por la actitud de ciertas personas. Si aún te quedan días libres, haz planes para distraerte y dejar de lado todas esas malas influencias. Aprende a mantener la distancia necesaria de tu trabajo como para que no se vuelva una obsesión en la vida. Tómalo con calma.

Capricornio

Querrás saber la verdad sobre algo que ha sucedido con tu pareja y que te ha causado un disgusto. Presionarla no es la mejor manera de conseguir averiguar los hechos. Deja que pase algo de tiempo y después ya verás cómo acabas averiguándolo. Tu incapacidad para tomar las responsabilidades como tales está colmando de malos augurios tu futuro económico.

Acuario

Vives hoy una situación divertida o un tanto surrealista y eso te hace sonreír y reflexionar sobre la importancia o no que tienen ciertas cosas. Verás que no es necesaria tanta seriedad en muchas ocasiones y que hay que dejar entrar cierto tono de ligereza en tus asuntos. Aprovecha la jornada para darle punto final a ciertas actividades que vienes postergando.

Piscis

Entrarás en una etapa de madurez a nivel sentimental. Atrás quedarán los miedos al compromiso o a relaciones permanentes. No le temas a los cambios en tu vida. Aprende a aceptar las oportunidades que te da la vida de progresar y renovarte. Confía en ti mismo. Iniciarás un ciclo positivo en lo laboral. Contarás con mucha claridad mental durante la jornada.