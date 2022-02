Estamos transitando la temporada de Acuario. Los signos zodiacales deberán poder lidiar con diferentes circunstancias que lo pondrán a prueba. Algunas de ellas podrán superarla con la experiencia adquirida en el último tiempo. Es recomendable no gastar energía de más ya que a futuro le puede llegar a perjudicar para llegar a sus objetivos. Conoce las predicciones de los astros para este lunes 7 de febrero del 2022.

Aries

Una de las cosas que más te genera preocupación es mantener tu cabeza fría y tu ánimo alto ante algunas situaciones que no te gustan y que ves muy cerca de ti. No debes dar paso a la ira, simplemente aléjate lo que puedas. Esta es la mejor opción que tienes ahora.

Tauro

Es cierto que te has aferrado a una idea y que a veces te obsesionas con ella y no dejas que entren nuevos aires u otras maneras de ver la realidad. Eso no es algo que te favorezca. Debes solucionarlo cuanto antes para caminar con más ligereza mental.

Géminis

Es momento de respirar hondo y dejar que el aire te relaje y te lleve mentalmente a un lugar donde quieres estar o a una situación ventajosa. Si visualizas eso verás que hay muchos motivos para sonreír. La suerte no te abandonará.

Cáncer

No pidas a nadie un favor sobre algo, un asunto o una pequeña obligación cotidiana, que puedes hacer tu. Quizá no es momento de sobrecargar a nadie con las cosas que simplemente no te apetece hacer. Es algo que debes de pensar y valorar.

Leo

Acaba de comenzar el año y lo que ves como algo lejano no te impulsa a nada y puede que hoy estés con un poco de bajón o una mirada un tanto pesimista. Pero esto es algo pasajero y lo vas a comprobar pronto. Hay un asunto que te devolverá el entusiasmo.

Virgo

Escucha las palabras de una persona que tiene mando sobre ti y ponlas en contexto porque, aunque te parezcan desafortunadas, en el fondo encierran un mensaje positivo para tus intereses. Observa bien y verás que es una lección muy interesante.

Libra

Hay algunos asuntos que hoy se van a transformar de manera muy rápida en buenas noticias, en algo que te favorece y que realmente te traerá satisfacción interior y muchas ganas de celebrar y sonreír. Debes dejar que esa alegría lo inunde todo.

Escorpio

Dejas que pase el día sin mucho entusiasmo y con ganas, quizá de que acabe pronto. Pero debes poner atención en algo relacionado con los estudios que es importante. No bajes tanto la guardia porque en este momento hay que estar alerta.

Sagitario

Hoy generas confianza en una persona muy cercana que quizá está pasando por un mal momento en su cotidianidad. Si se trata de un compañero o compañera de trabajo, es el momento más adecuado para prestarle tu ayuda. Lo que hagas le vendrá bien.

Capricornio

Si sigues en tu política de no defender a quien está cerca de ti ante ciertas injusticias que sabes son verdad, no esperes que nadie te defienda. Esos egoísmos no te van a traer nada positivo. Hay gente que no olvidará tu comportamiento.

Acuario

Puede que hoy vislumbres una salida interesante para hacer algo que tienes en mente hace tiempo, como puede ser vender una casa o cualquier otro tema relativo a lo material. Busca toda la información posible para ir sobre seguro.

Piscis

No te niegues a hablar con una persona que crees te ha hecho algo o se ha portado mal contigo en el pasado. Es necesario que aclares la situación cuanto antes. Verás que no es tan grave o al menos te desahogarás. Después te sentirás mejor.