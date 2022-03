Estamos en la temporada de Piscis. Los signos zodiacales tendrán que enfocarse en sus principales objetivos o anhelos y tratar de evitar caer en malos entendidos o en situaciones que pueda llegar a complicarlos. Eso es vital para mantener las ideas claras y no malgastar energía innecesariamente. Conoce las predicciones de los astros para este lunes 7 de marzo del 2022.

Aries

Aunque no lo creas, poco a poco te vas a reponer de una situación que te ha causado mucho estrés y cierta sensación de impotencia. Vas a entrar en una etapa de más calma, sobre todo interior. Retornarás a cierta actividad que te da mucha paz.

Tauro

Eres alguien que se empeña en objetivos claros y sabes que eso puede ser tan beneficioso como perjudicial. Hoy debes aclarar muy bien tus ideas para que no se convierta en algo obsesivo. Procura no exigirte tanto, no hace ninguna falta.

Géminis

Resolverás no dejar pasar ni un día más para arreglar una situación laboral que ya está convirtiendo en algo muy molesto. Te decides a hablar de frente, pero hazlo con cautela, con habilidad. Lo contrario, la ira o la destemplanza, puede perjudicarte.

Cáncer

No vas a tener que temer nada de este día que te puede traer algo muy esperanzador o gratificante y que será realmente inesperado. Todo fluirá con mucha armonía, deja que te rodee completamente esa sensación de estar viviendo algo positivo.

Leo

Debes estar hoy pendiente de una persona muy cercana que necesita que le escuches, que le mimes y que le consueles en un tema quizá profesional en el que ha sufrido un revés. No dudes en hacerlo, aunque emplees en ello bastante tiempo.

Virgo

No creas que todo lo que te dirán hoy sobre una persona es cierto. Hay muchas versiones y verdades, cada persona tiene su punto de vista y es posible que te encuentres con varias que te pueden sorprender. Procura utilizar tu propio criterio.

Libra

Alguien te va a llamar en busca de tu consejo, tu asesoramiento, en un asunto de pareja. Serás capaz de verlo objetivamente y de ofrecer tu mediación para que las cosas mejoren, al menos en parte. Pero hazlo todo con mucha discreción.

Escorpio

Lo mejor es que hoy apliques el sentido del humor a todo lo que suceda y no pienses en la parte más negativa, ya que no te va a portar nada. Sin embargo, si sonríes, te sentirás mucho mejor. Debes establecer barreras a la negatividad.

Sagitario

Si por cualquier circunstancia te toca cerrar una etapa de tu vida, mira hacia adelante sin volver la vista atrás. Y si lo haces, piensa solo en las cosas positivas que has vivido en esa etapa. Las hay y es cuestión de que las veas con perspectiva.

Capricornio

Aunque no lo quieras reconocer, sabes que alguno de tus comentarios puede haber perjudicado la imagen de una persona cercana o que trabaja contigo. Intenta reparar el daño en cuanto puedas. Es muy importante para ella, habrá consecuencias.

Acuario

Si buscas algo exclusivo, algo que sólo lo tengas tu, piensa que no es una cuestión de dinero, sino de imaginación. Está en tus manos transformar algo o dar tus ideas para crear eso que buscas que sea original, como una marca de tu personalidad.

Piscis

No te interesa ir a esa reunión a la que te han convocado, quizá con urgencia, porque desbarata tus planes para el día. Aún así, no te interesa negarte. Recaba toda la información que puedas para estar en consonancia con lo que se hablará.