Este domingo 9 de enero los signos del zodiaco deberán aprovechar las energías disponibles de la temporada Capricornio para poner en marcha sus objetivos para este 2022 que recién empieza. Además, la astrología tiene buenas noticias para algunos animales del horóscopo.

.

Aries

Este domingo se les presenta como el día apropiado para iniciar su reconstrucción espiritual en la que sentirán gran crecimiento. Sus ganas de conquistar a esa persona que desean harán que así sea. Los arianos deben tener en cuenta que hacer lo que necesitan para ser felices es vital.

Un color: rosa.

Tauro

Una situación esperanzadora les hará sentir que pueden retomar los sentimiento que creían perdidos sobre sus parejas. A veces llegar a sus propios límites ayuda a restablecerse afectivamente. Permítanse equivocarse y a saber cuándo darse cuenta.

Un color: plateado.

Géminis

Este día podría presentar para algunos una situación inquietante con una persona cercana a su entorno y esto los mantendrá ocupados gran parte de su tiempo para tratar de ayudarla a que entienda que siempre habrá soluciones. Este día y los que siguen cuiden su nivel de stress y respiren profundo.

Un color: amarillo.

Cáncer

Para quienes están en una relación verán mejorías. Este domingo traten de manifestar sus sentimientos y que sus relaciones sean más placenteras, la armonía es fundamental. Aparecerá una propuesta interesante de un proyecto a futuro. Dense cuenta que pueden ser felices.

Un color: marrón café.

.

Leo

Los leoninos sentirán una sensación de alegría por parte de sus afectos más cercanos. Para quienes estén en pareja verán un crecimiento y buena predisposición por parte de la otra persona. A nivel laboral habrá un proyecto que puede darse tal cual ustedes lo esperaban. Esperen con tranquilidad.

Un color: negro azabache.

Virgo

Esta jornada será un día dedicado a cuestiones familiares. Aunque también habrá una entretenida invitación al diálogo que llegará a ustedes, tendrán una buena oportunidad de sellar vínculos que se les presentaron a la distancia. De vez en cuando hay que abrir las puertas internas.

Un color: dorado.

Libra

Este día sentirán que pueden manejar las situaciones afectivas de las que no pueden prescindir sin que sus emociones los dominen. Revisen las veces que sean necesarias las mismas y no nieguen las complicaciones que les implican. Tengan en cuenta que para ustedes el amor debe ser una solución y no traer más problemas.

Un color: rosa viejo.

Escorpio

En el plano familiar verán que lograrán solucionar los problemas que los tenían preocupados desde hace un tiempo. Es entendible que cueste separar las emociones que sienten ante los problemas. A nivel laboral les llegará un dato que resulta más que interesante para su futuro profesional.

Un color: violeta.

.

Sagitario

Tendrán una gran idea que les dará la posibilidad de dar un nuevo paso en el área de las actividades que les hará repensar su manera de encarar la realidad. Hay iluminación y rapidez en sus propuestas. Sentirá que sus afectos están un poco distanciados, no pierdan los ánimos.

Un color: verde claro.

Capricornio

Este día se interrogarán sobre si pueden solucionar problemas de larga data en el área de lo afectivo. El punto es sincerarse con ustedes y saber cómo podrían ser comprendidos por la otra parte. A veces es necesario tomarse un tiempo y estar a solas, esto no quiere decir que dejarán de querer a alguien.

Un color: morado.

Acuario

Los acuarianos están rodeados de las personas que más quieren y estiman, mostrarán sus mejores actitudes y alegrarán a algunos. Tienen que mantener su postura y no arrepentirse de lo que sienten. Lograrán la libertad y el amor los liberará. Se sentirán plenos.

Un color: azul marino.

Piscis

Hace tiempo que vienen acumulando ideas en el área de las actividades, aprovechen el domingo para poner en práctica algunas de ellas. También pueden usar este domingo para planificar y revisar sus inquietudes. En el plano afectivo podría llegar una propuesta más que interesante. Siempre crean en lo que desean.

Un color: naranja.