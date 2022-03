Estamos en la temporada de Piscis y recientemente pasó la Luna Nueva de Marzo. Es por eso que Los signos zodiacales tendrán que evitar preocuparte u obsesionarte con algunos temas de día a dia. De ser necesario, es mejor tomarse un tiempo para reflexionar sobre ello y ver si es algo innecesario que sólo le consume energía. Conoce las predicciones de los astros para este miércoles 9 de marzo del 2022.

.

Aries

No debes darle más vueltas a un tema económico porque estarás totalmente a salvo y conseguirás una estabilidad para un tiempo muy largo. En eso es en lo que debes basarte para respirar con tranquilidad y dejar de senti temor o ansiedad.

Tauro

El panorama familiar se te hará un poco pesado, aunque no lo vas a manifestar abiertamente ya que puede en ti el deseo de la corrección y mantener las buenas formas delante de los demás. Eso es positivo, pero después busca tiempo para ti, a tu aire.

Géminis

Te enteras de una noticia que afecta a un familiar y que no es necesariamente negativa, pero sí supone un cambio importante. Quizá es el momento oportuno de acercarse a él o ella. No descartes tender lazos que te pueden venir bien.

Cáncer

Te interesas de verdad por alguien que, aunque no es de tu círculo, pasa por un mal momento, probablemente de salud. Si estás lejos de esa persona, sabrás hacerle llegar un detalle, como unas flores. Es algo que le servirá de mucho consuelo.

.

Leo

Recordarás mucho hoy a alguien que no está en tu vida, pero lo harás desde la tranquilidad y la calma, desde dentro de tu corazón y eso te va a dar serenidad. Los recuerdos serás bueno, amables y tiernos. Y es la mejor manera de hacerlo.

Virgo

Tómate un momento para reflexionar y analiza si no le estás dando demasiada importancia a lo material y realmente debes dejar de obsesionarte con ello. No rechaces a nadie por su posición social. Es importante tener esto muy claro.

Libra

Hay algo hoy que no te convence. No te parece bien quizá que un compañero o compañera de trabajo que va demasiado a lo suyo y no te va a quedar más remedio que decírselo. Hazlo con toda sinceridad. Así cambiará bastante de actitud.

Escorpio

Hoy recibes una respuesta que te pone en alerta hacia un tema en el que no habías caído relacionado con cumplir un requisito o hacer un pago. No te preocupes demasiado, vas a poder solucionarlo, aunque no debes despistarte tanto.

.

Sagitario

Te invadirá una corriente de felicidad porque alguien a quien aprecias mucho le sucede algo verdaderamente hermoso o positivo. Compartes con esa persona esa nueva situación tan alegre. Te ofreces a ayudarle en todo lo que necesite.

Capricornio

Si has hecho o estás a punto de pasar cualquier clase de examen, no te preocupes en exceso ni te obsesiones, aunque tampoco te relajes. El punto medio es lo mejor, aunque con fuerza de voluntad. Es un camino en el que puedes obtener éxito.

Acuario

Hoy cargas con más responsabilidad de la habitual, ya que es muy posible que tengas que hacer un trabajo doble y eso te empieza a pasar factura física. Intenta buscar un hueco para hacer algo de deporte, te quitará tensiones.

Piscis

Tus presentimientos a veces funcionan y crees en ellos totalmente. No es que sea negativo, ya que en eso hay algo de intuición, pero no te dejes llevar por fantasías que te alejan de lo que realmente debes resolver. Debes buscar el equilibrio.