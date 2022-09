Todos los días Crónica te acerca el horóscopo para saber qué te deparan los astros y cómo afrontar esta jornada, de acuerdo a tu signo del zodiaco, en cuanto al dinero y la fortuna, para hoy, domingo 18 de Septiembre.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: ARIES





No es un buen momento para ayudar financieramente a alguien ya que puede que no te devuelvan el dinero prestado.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: TAURO





Te otorgarán premios y recompensas por la dedicación y la eficacia en el desempeño de tus actividades. Disfrútalos.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: GÉMINIS





Te has marcado unas metas claras. Abundan los conflictos de intereses, pero tú tienes claro cuáles son los tuyos.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: CÁNCER





Perfila tus ambiciones, ya que es un período muy favorable para que obtengas buenos ingresos.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: LEO





Atraviesas por un período en que la fortuna está de tu lado, no lo desperdicies y aprovecha cada oportunidad.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: VIRGO





Ten cuidado en aquella actitud adoptada por tus superiores. Mantente alejado de las situaciones conflictivas.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: LIBRA





Las oportunidades laborales se incrementarán en buena medida. Y esto se traducirá en una mejor forma de vida.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: ESCORPIO





No podrás dilatar más el pedido de un préstamo a tus familiares. No tengas timidez, ellos no tendrán inconvenientes.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: SAGITARIO





Posibles errores o algún tipo de engaño pueden castigar tu economía. También puede ocurrir que se demoren los ingresos.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: CAPRICORNIO





Es buen momento para cambiar de ambiente profesional. Si le das vuelta a los asuntos, podrás contemplar un progreso.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: ACUARIO





Es un momento de cambios en tu vida, a partir de ahora tendrás más y mejores oportunidades. Está en ti resolverlas.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: PISCIS





Es un momento de falta de novedades en el ámbito laboral, y es por eso que te encuentras alterado. Concéntrate en tu trabajo.





Las fechas del horóscopo: ¿de qué día a qué día es cada signo del zodiaco?