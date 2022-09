Todos los días Crónica te acerca el horóscopo para saber qué te deparan los astros y cómo afrontar esta jornada, de acuerdo a tu signo del zodiaco, en cuanto a la salud y el bienestar para hoy, domingo 18 de Septiembre.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: ARIES





Es recomendable que trates de bajar tu nivel de estrés ya que está llegando a un punto crítico y será muy contraproducente en tu labor diaria.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: TAURO





Trata de controlar tus fuerzas y de lograr armonía interior. Deberás aprender a ser más paciente contigo mismo.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: GÉMINIS





No seas tan optimista como para creer que tu cuerpo aguanta todo lo que le echen, cuídalo un poco más. Con el paso de los años lo agradecerás.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: CÁNCER





No es buen momento para emprender una actividad extra, ya que te proporcionara un mayor nivel de nerviosismo del que te imaginas.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: LEO





Últimamente no has cuidado de tu figura como te hubiese gustado. Es la época para revertir esta situación, no la desaproveches.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: VIRGO





Presta mayor atención a las comidas y en especial a la actividad física, ya que esto mejorará tu capacidad operativa y tu concentración.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: LIBRA





Presta atención que tu actividad nerviosa está llegando a sus límites, es recomendable que te alejes de situaciones de mucho estrés.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: ESCORPIO





Debes tender a arreglar las cosas, más que ha complicarlas aún más. Gracias a esto, mantendrás una cierta armonía con la gente que te rodea.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: SAGITARIO





Eres sin duda un gran pensador y una persona llena de recursos, no quieras quedarte en el dique seco por unos días malos. Sé tú mismo.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: CAPRICORNIO





Relajándote y dejándote llevar un poco, notarás cómo tus problemas se vuelven insignificantes. Tómate un tiempo de descanso, disfruta de la soledad.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: ACUARIO





Estás pasando por un momento de fortaleza física y psíquica, aprovéchalo para pasar muy buenos momentos contigo mismo.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: PISCIS





Estás pasando un buen momento tanto físico como emocional, sigue así y contagia esto a tu familia y amistades.





