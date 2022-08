Todos los días Crónica te acerca el horóscopo para saber qué te deparan los astros, de acuerdo a tu signo del zodiaco, en cuanto al amor y la amistad y para saber un poco más sobre tus sentimientos y emociones para hoy, domingo 28 de Agosto.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: ARIES





Las interferencias te invaden y no te dejan lugar para el encuentro y la intimidad. Pon límites a la intervención de la familia.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: TAURO





Tienes que dejar de lado tu tendencia a mentir. Si tu pareja no puede confiar en ti, será imposible mantener una relación sólida.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: GÉMINIS





Valora las pequeñeces dentro de la pareja. Hoy te darás cuenta lo afortunado que eres por tener la compañía que tienes.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: CÁNCER





Ha llegado tu momento de encontrar el amor. Conocerás a alguien que se volverá muy importante para ti a futuro.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: LEO





Busca darle a tu pareja todo lo que tienes. No escatimes en dar tu amor desinteresadamente y sin dudas.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: VIRGO





Las fantasías que tienes con tu pareja parecen tener eco. Un clima de fuerte erotismo define las situaciones ambiguas.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: LIBRA





Necesitas una relación que te haga sentir emocionalmente seguro y feliz. Tu objetivo será afianzar tu pareja para lograr el éxito.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: ESCORPIO





Lánzate a la conquista amorosa, no temas, tendrás resultados más que placenteros. No te comprometas con lo que no puedes cumplir.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: SAGITARIO





Si descuidas la atención hacia tu pareja acabarás pagando las consecuencias. Escucha sus necesidades y actúa en consecuencia.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: CAPRICORNIO





No conseguirás congeniar con tu pareja por más que lo intentes el día de hoy. Relájate y aguarda que la situación se apacigüe.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: ACUARIO





Enamoramientos espontáneos y grandes novedades gracias a tu alto grado de comunicación y sensualidad. Te sorprenderás.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: PISCIS





Saldrán a la luz inseguridades latentes de tu pareja que te ayudarán a vislumbrar los motivos de recientes peleas.





