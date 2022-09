Todos los días Crónica te acerca el horóscopo para saber qué te deparan los astros y cómo afrontar esta jornada, de acuerdo a tu signo del zodiaco, en cuanto al dinero y la fortuna, para hoy, jueves 15 de Septiembre.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: ARIES





Podrías meterte en una inversión que luego te vendrá bien y te alegrará. No gastes dinero en caprichos innecesarios.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: TAURO





No escatimes esfuerzos económicos para mejorar una situación que se está degenerando y podría salirse de control.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: GÉMINIS





Tendrás que aprender a hacer frente a una nueva situación económica, mostrándote constantemente en dinamismo.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: CÁNCER





El éxito que estabas esperando se aproxima y podrás recuperar el equilibrio financiero, así como los beneficios que ansiabas.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: LEO





Iniciarás la jornada de hoy a todo vapor, con un par de inconvenientes y corridas durante la primera mitad del día.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: VIRGO





Aumenta tu seguridad económica porque puedes alcanzar un arreglo general que te proporcione una situación más holgada.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: LIBRA





La falta de sueño está haciendo estragos en tu raciocinio. Deberás darle lugar al descanso o tendrás problemas laborales.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: ESCORPIO





Durante este período se incrementará tu encantamiento y audacia por los negocios, y te será de mucho provecho.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: SAGITARIO





Tus proyectos no podrán desarrollarse, para esto tendrás que obtener el apoyo de tu grupo de trabajo.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: CAPRICORNIO





Tendrás reuniones de trabajo, en forma virtual, en las cuales podrás aprovechar para exponer tus ideas innovadoras.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: ACUARIO





No te lleves por la tentación de gastar dinero que no tienes, más si es en algo que realmente no vale la pena.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: PISCIS





Sientes que la rutina laboral está acabando con tu creatividad. Fuérzate a cambiar tus hábitos y ejercitar tu mente.





