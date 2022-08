Todos los días Crónica te acerca el horóscopo para saber qué te deparan los astros y cómo afrontar esta jornada, de acuerdo a tu signo del zodiaco, en cuanto al dinero y la fortuna, para hoy, jueves 25 de Agosto.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: ARIES





No has podido surgir en tu trabajo. Esto no es porque no hagas nada por ello sino porque la gente que te rodea te hunde.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: TAURO





En asuntos financieros una buena organización es ineludible para llevar a buen término tus planes. Necesitarás dinero.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: GÉMINIS





Descubrirás una forma de ganar dinero que a otros les ha pasado desapercibida. No compartas tu secreto con nadie.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: CÁNCER





Existe inseguridad con respecto al futuro, pero una forma de asegurarse tranquilidad es resolviendo los problemas económicos.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: LEO





Dotado de buen razonamiento y capacidad para ver lo positivo y lo negativo de los asuntos, pero lento para tomar decisiones.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: VIRGO





La intuición para los negocios es tu capital y, si sabes hacerla valer, quienes tienen poder de decisión deberán reconocerlo.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: LIBRA





Circunstancias más que favorables. Optimismo. El secreto del éxito residirá en abrir nuevos frentes y mantenerte informado.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: ESCORPIO





Es un buen momento para encontrar a la persona dispuesta a financiar tus proyectos, pero no te desanimes ante el primer traspié.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: SAGITARIO





Hoy, no escuches sugerencias antojadizas de quien no te quiere porque pueden terminar afectando tu bolsillo.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: CAPRICORNIO





Algunos trámites demorados te ocasionarán entredichos con personas de tu entorno laboral. Sé claro con tus explicaciones.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: ACUARIO





Sensación de impotencia ante situaciones que no puedes controlar en tu entorno laboral. Aparecen gastos imprevistos.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: PISCIS





Período para cerrar círculos en el área económica, haz un balance y revisa qué es lo que ha funcionado en el último año.





