Todos los días Crónica te acerca el horóscopo para saber qué te deparan los astros, de acuerdo a tu signo del zodiaco, en cuanto al amor y la amistad y para saber un poco más sobre tus sentimientos y emociones para hoy, jueves 27 de Octubre.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: ARIES





Tal vez no salgas ya mismo a recorrer el mundo, pero harás bien en no quedarte en casa y en evitar a toda costa la soledad.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: TAURO





Si no dejas de pensar en ti mismo, un día llegarás a tu hogar y te encontrarás con las maletas en la puerta. Intenta escuchar.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: GÉMINIS





Evita por hoy el contacto con el sexo opuesto porque tu ánimo te ha dejado caído y taciturno. No conviene que te conozcan así.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: CÁNCER





La persona que amas tiene amigos muy celosos que se meten y complican las cosas. No pelees y a la larga ganarás su respeto.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: LEO





Vivirás un día crítico en el amor, pero si intentas manejarlo con calma y cordura puede que no pase a mayores.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: VIRGO





Tu pareja te propondrá días de lujuria. Después de dar algún paseo al aire libre, te mostrará la energía que hay en su cama.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: LIBRA





En tu hogar y en el amor muestras agresión, lo que quizá pueda ocasionar el alejamiento de tus seres queridos. Mejor, trata de ser tolerante.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: ESCORPIO





Buen día para el amor. Los que están en pareja tendrán un día para recordar y los solteros conocerán a alguien muy especial.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: SAGITARIO





Riesgo de embarazos no deseados. Sé muy cuidadoso con tus encuentros en el día de hoy, disfrútalos pero con protección.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: CAPRICORNIO





Las inhibiciones o las creencias arraigadas pueden constituir una barrera para encontrar una pareja, actúa según tu deseo.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: ACUARIO





Emociones a flor de piel. Pasarás de la risa al llanto en un abrir y cerrar de ojos. Tu situación de pareja puede mejorar.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: PISCIS





No quieras tener siempre la razón, debes aceptar que no eres perfecto. No caigas en la incomprensión crónica con tu pareja.





