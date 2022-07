Todos los días Crónica te acerca el horóscopo para saber qué te deparan los astros y cómo afrontar esta jornada, de acuerdo a tu signo del zodiaco, en cuanto a la salud y el bienestar para hoy, jueves 28 de Julio.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: ARIES





Recuperación de un período en baja. Necesitarás de estímulos externos para continuar saliendo de la crisis sufrida.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: TAURO





Vive y deja vivir, no seas tan posesivo con tus seres queridos. Deja que se muevan con libertad y no te entrometas en sus asuntos.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: GÉMINIS





No pierdas tiempo lamentándote por lo que no puedes cambiar y disfruta de cada instante, ya que el pasado quedó atrás y no puedes modificarlo.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: CÁNCER





La ansiedad siempre fue una mala consejera. Todo mejorará en breve y conseguirás disfrutarlo. Tómate unos días de descanso para reflexionar.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: LEO





Los dolores de tu espalda, debido a las malas posturas, se agravarán más. Visita a un kinesiólogo cuanto antes, no pierdas más tiempo.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: VIRGO





No podrás vivir una vida de total independencia del universo que te rodea. Deberás adaptarte a las circunstancias que te envuelven.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: LIBRA





Cuida de tu cuerpo, porque se acerca un momento en la vida que dejamos de lado ciertas costumbres que tanto bien nos hacen.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: ESCORPIO





La buena salud te acompañará durante estos días, pero deberás administrar bien tus energías para no caer en el agotamiento ni estresarte.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: SAGITARIO





No cometas excesos si realizas alguna actividad física o deporte, podrías sufrir un daño o molestia a nivel de las articulaciones o de tipo muscular.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: CAPRICORNIO





Toma iniciativas vinculadas con arte, recreación, deportes y actividades con niños. También para reflexionar sobre el orgullo y la autoestima.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: ACUARIO





Tal vez otros no estarán de acuerdo contigo ni con tus ideas, pero debes ser constante y mantenerte firme si crees que ese es el camino.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: PISCIS





Tienes que deshacerte de tus costumbres, que no encajan bien en el ambiente laboral o de estudios. Te va a proporcionar una posibilidad de mejorar.





