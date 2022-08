Todos los días Crónica te acerca el horóscopo para saber qué te deparan los astros y cómo afrontar esta jornada, de acuerdo a tu signo del zodiaco, en cuanto al dinero y la fortuna, para hoy, jueves 4 de Agosto.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: ARIES





Tienes el mando, no dejes pasar la oportunidad de ejercer la libertad de elegir cómo reaccionar ante cualquier situación.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: TAURO





Es el turno de que demuestres frente a tus superiores de lo que eres capaz. De esta oportunidad depende tu ascenso.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: GÉMINIS





No permitas que tus gastos aumenten más rápido que tus ingresos, recuerda que el dinero se va como el agua y no viene fácil.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: CÁNCER





Muchas posibilidades de sentirte tranquilo respecto a tus finanzas, hay un clima de calma puesto que has trabajado para ello.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: LEO





Pon límites a las distracciones externas. Para tener armonía conoce y comparte con tus compañeros de trabajo. No te aísles.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: VIRGO





Un par de hechos insólitos y no del todo auspiciosos te harán reflexionar sobre tu destino laboral. Infórmate adecuadamente.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: LIBRA





Un ingreso extra de dinero que no tenías en tus planes se hará visible hoy y te dará un respiro para poder continuar.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: ESCORPIO





Tu originalidad en el trabajo logrará que los demás te miren con admiración y pidan tus consejos.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: SAGITARIO





Sé prudente en asuntos de dinero y evita los riesgos innecesarios a la hora de excederte en gastos. Mejor ahorra.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: CAPRICORNIO





Continúa la escala hacia el éxito, mantente atento a las oportunidades y sigue proyectos que se han quedado estancados.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: ACUARIO





Si te deben dinero tienes que ser más agresivo para cobrar eso que has trabajado y no te han pagado. No regales tu esfuerzo.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: PISCIS





Estado de alerta en el plano económico. Decide con prudencia los movimientos que vayas a realizar con tu dinero. Cautela.





