Todos los días Crónica te acerca el horóscopo para saber qué te deparan los astros, de acuerdo a tu signo del zodiaco, en cuanto al amor y la amistad y para saber un poco más sobre tus sentimientos y emociones para hoy, jueves 8 de Septiembre.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: ARIES





Trata de no actuar sin reflexionar bien las cosas de antemano, ya que una discusión dejará atrás tantos sacrificios realizados.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: TAURO





Se aproxima un período en el cual las relaciones de pareja pasarán a un segundo plano. Evita comentarios inadecuados.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: GÉMINIS





Época en la cual es mejor dejar de lado esos sentimientos desencontrados. Te evitarás males mucho peores que los actuales.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: CÁNCER





Trata de utilizar más la imaginación y el romanticismo en aquellas situaciones de profundo bienestar. Disfrutarás mucho más.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: LEO





Deja que el corazón sea quien dicte los pasos a seguir. No apures a tu pareja porque la asustarás, respeta sus tiempos.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: VIRGO





Los une el romanticismo y el afecto, pero en la cama no existe química entre ustedes. No se engañen, no son el uno para el otro.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: LIBRA





Puedes sentirte deprimido por el rechazo, pero si sigues intentando obtendrás los resultados que esperas.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: ESCORPIO





Dentro del terreno afectivo se marca una variante, donde tendrás motivos para disfrutar con tu pareja. Trata de aprovecharlos.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: SAGITARIO





Es una buena oportunidad para dejar salir los sentimientos que tienes. Lo mejor es la sinceridad, cuidado con las ingenuidades.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: CAPRICORNIO





No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Enfrenta a tu pareja y cuéntale lo que te está sucediendo, ella sabrá entenderte.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: ACUARIO





Por más que intentes seguir sus pasos, tu pareja ya dio muestras de fidelidad. Deja los celos de lado y lánzate al amor.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: PISCIS





Cometer errores es parte natural del aprendizaje en la vida. Aprende a ser indulgente con las equivocaciones de tu pareja.





