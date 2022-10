Todos los días Crónica te acerca el horóscopo para saber qué te deparan los astros, de acuerdo a tu signo del zodiaco, en cuanto al amor y la amistad y para saber un poco más sobre tus sentimientos y emociones para hoy, lunes 10 de Octubre.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: ARIES





Los encuentros amorosos tendrán hoy todo el magnetismo y la originalidad que deseas. Disfrútalos intensa y placenteramente.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: TAURO





Muéstrate comprensivo con los sentimientos de tu pareja. No tiene nada de malo ser sensible, no todos poseen tu temple.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: GÉMINIS





La traición de un amigo te ha herido profundamente. No des tu brazo a torcer ni dejes que tu cariño ciegue tu juicio.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: CÁNCER





Tu actitud afectuosa y confiada te hace proclive a sufrir desengaños. Ten cuidado porque alguien puede abusar de tus buenas maneras.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: LEO





El deseo de proteger a los que amas puede ser excesivo cuando, por tu ánimo de cuidarlos, te quedas sin libertad y sin energías.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: VIRGO





Compartirás una salida con tu pareja, que te permitirá respirar un poco de aire fresco fuera de la rutina diaria.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: LIBRA





Tendrás un día posiblemente tenso en el que puede haber pérdidas, separaciones o problemas emocionales.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: ESCORPIO





Tienes que poner orden en tu vida privada. Escapar de los problemas y dejarlos para más adelante no es la solución.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: SAGITARIO





Tu imaginación y realismo te proporcionarán una nueva forma de atracción con la que te dispondrás a conquistar el mundo.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: CAPRICORNIO





Sostendrán discusiones a menudo. Cada uno reclama su territorio personal y la individualidad se impone, trata de ceder un poco.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: ACUARIO





Este día hace crecer los colmillos que aspiras a clavar en tu presa más codiciada, en tu amante más pasional. Ni lo dudes.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: PISCIS





Un detalle encantador hará el efecto deseado en tu relación de pareja. Ni tú mismo podrás creer en semejante gesto de tu parte.





