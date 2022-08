Todos los días Crónica te acerca el horóscopo para saber qué te deparan los astros y cómo afrontar esta jornada, de acuerdo a tu signo del zodiaco, en cuanto a la salud y el bienestar para hoy, lunes 22 de Agosto.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: ARIES





En la vida todo requiere su esfuerzo y, como dice el refrán, querer es poder. Tendrás lo que te propongas, sólo si te lo propones.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: TAURO





Dos cabezas siempre piensan más que una. Opera en equipo o a la par de un colega, lo mejor será que pidas consejos y actúes pronto.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: GÉMINIS





Revisa las decisiones que vas a tomar respecto a lo laboral, económico y a la salud, de esta situación dependerá tu futuro a nivel personal.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: CÁNCER





No busques lucrar con las desgracias ajenas. Avócate siempre a las competencias en condiciones de igualdad.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: LEO





Busca hacer de tu lugar de trabajo tu segundo hogar. Pasarás mucho tiempo allí, por lo que es conveniente que te sientas lo más cómodo posible.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: VIRGO





No es un día para disfrutar del equilibrio interior, porque no lo tienes. Es más bien un día para buscarlo y regocijarte en él cuando lo encuentres.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: LIBRA





No te encapriches con ideas que no llevan a ningún puerto. Pon tus energías en tareas que puedan resultar beneficiosas para tu salud mental.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: ESCORPIO





Será mala idea dedicarse en cuerpo y alma a los demás. Ofrece todo tu afecto, pero sin exagerar. Recuerda que la prioridad eres tú.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: SAGITARIO





A pesar de que no sea muy evidente, tus nervios están tensos. Cuídate y no dejes de practicar ejercicios de relajación.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: CAPRICORNIO





Debes ser capaz de perdonar. Piensa que los otros no tienen la culpa de que las cosas no marchen como tú quieres, y no deben ser el blanco de tu ira.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: ACUARIO





Deberás estar atento para actuar en el momento oportuno y poder aprovechar al máximo las opciones y oportunidades que puedan presentarse.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: PISCIS





Te encuentras con alguien a quien los errores del pasado hoy lo condenan injustamente. Tú puedes ayudarlo a revertir su situación.





Las fechas del horóscopo: ¿de qué día a qué día es cada signo del zodiaco?