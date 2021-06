Hasta el 21 de junio el Sol seguirá en Géminis, en los días que aún restan los 12 signos del zodíaco se preparan para la temporada Cáncer. Mercurio aún está retrogradando y en general deberán prestar atención a la comunicación y leer bien la letra chica.

Aries (21 de marzo - 20 de abril)

Será un día para relajarse, la jornada le invita a ser espontáneo. Recuerde que el tiempo pasa y esté atento a expresar sus emociones en el momento oportuno. No espere a que la otra persona de el primer paso.

Tauro (21 de abril - 21 de mayo)

Si hay algo que no le hace bien desprendase de ello, no se aferre al pasado. No dude si tiene que emprender nuevos rumbos. El día es propicio para continuar adelante con su renovación interna. Ponga su inteligencia al servicio de los negocios.

Géminis (22 de mayo - 21 de junio)

Ponganse como prioridad a usted mismo, use su don de la comunicación para sincerarse consigo mismo. Ponga tiempo y esfuerzo en terminar lo que empezó, si está en la Universidad es buen momento de aplicarse con el estudio. Confíe en su intuición en cuestiones laborales.

Cáncer (22 de junio - 23 de julio)

Recuerde no juzgar y no dar una opinión de más. La posición autoritaria que tenga podría dejarla de lado. Si tiene conflictos con algún colega aproveche la jornada para limar asperezas, en caso de recibir buenas noticias no las comparta con todo el mundo.

Leo (24 de julio - 23 de agosto)

No se haga dramas por problemas de terceros, use su brillo propio y disfrute de lo que tiene. Si tiene que cambiar su forma de afrontar la vida diaria aproveche el día para pensar en cómo hacerlo. Hágase cargo de sus responsabilidades y deje el pasado atrás.

Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

El destino te dará una señal sobre el rumbo que le estás dando a tu vida, presta atención porque la equivocación está presente. Una situación inesperada aparecerá, tratará de buscar una solución pero es conveniente no involucrarse. Revise el plano afectivo, si tiene dudas indague.

Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

El día le da ese empujon que necesitaba para empezar con aquello que tanto quiere. Siga el obejtivo de su interés. Mantenga sus emociones bajo control, recuerde que están asociadas a los estados de ánimos y podría afectar su salud.

Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Si quiere renunciar a sus objetivos, debería pensarlo un poco mejor. Tómese el tiempo necesario para pensarlo. Atienda a los mensajes que pueden aparecer en sueños, podrían ser señales para conocerse mejor.

Sagitario (23 de noviembre - 22 de diciembre)

Utilice la planificación. Lo que espera llegará, sea paciente. Si hoy se comunica con alguien tenga en cuenta los diálogos conciliadores y no confronte por confrontar, emplee la escucha activa. No se autoexija, sea flexible consigo mismo. Sepa valorar lo que tiene.

Capricornio (23 de diciembre - 20 de enero)

Tome los consejos que reciba de terceros, más aún si son de personas que lo quieren. No se muestre en una posición negativo, sus afectos sólo intentan ayudar. Que su falta de paciencia no sea un factor para terminar con algo que recién empieza.

Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Aunque creas que estás solo, no es así. Quizá una persona no resulte lo que esperabas, hable de lo que sienta al respecto. Ponga sus esfuerzos en una meta que quiera, usted podrá alcanzar lo que tanto sueña.

Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Puede haber roces con su entorno de trabajo, no todos sus compañeros tienen los mismos objetivos, usted sabrá superar esta situación. Evite prestar cosas, existe la posibilidad de pérdida. Podrá resolver los problemas cotidianos con pensamientos claros.