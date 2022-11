Todos los días Crónica te acerca el horóscopo para saber qué te deparan los astros, de acuerdo a tu signo del zodiaco, en cuanto al amor y la amistad y para saber un poco más sobre tus sentimientos y emociones para hoy, martes 1 de Noviembre.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: ARIES





Si tú no eres fiel ni cien por ciento confiable, no pretendas que tu pareja viva rindiéndote cuentas de lo que hace.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: TAURO





No te gusta estar solo, y al finalizar una relación buscas reemplazo. Pero esta vez te costará reemplazar al amor que se fue.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: GÉMINIS





No hay lugar para el rencor o el orgullo en una relación estable y con miras a futuro. Reconsidera tus sentimientos.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: CÁNCER





Deja de dilatar la presentación de tu pareja a la familia. Ella podría pensar que no estas tomando en serio la relación.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: LEO





Valoras mucho la sinceridad y la persona que está a tu lado no es del todo transparente. No apuestes por algo que no funcionará.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: VIRGO





Un gran amor, que ya creías superado y olvidado, regresará sorpresivamente y pondrá en jaque tu actual relación actual.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: LIBRA





Las sospechas que tenías sobre tu pareja se confirmarán. Habla abiertamente con ella y deja bien en claro tu punto de vista.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: ESCORPIO





El amor es o blanco o negro, no hay grises. No vale la pena estar con alguien por el simple hecho de no estar solo, decídete.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: SAGITARIO





Las recientes tensiones han deteriorado notablemente la comunicación en la pareja. Procura solucionar este inconveniente.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: CAPRICORNIO





Lo de ustedes ya no funcionaba ni tenía futuro, así que no pierdas tiempo lamentándote. Mejor, sal y conoce gente nueva.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: ACUARIO





Deja de lado la timidez y acércate de una vez a esa persona que está muerta de amor por ti. No te esperará toda la vida.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: PISCIS





Jugar a dos puntas puede resultarte atractivo y hasta excitante, pero tu pareja no merece ser engañada de esa manera. Piénsalo.





