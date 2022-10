Todos los días Crónica te acerca el horóscopo para saber qué te deparan los astros y cómo afrontar esta jornada, de acuerdo a tu signo del zodiaco, en cuanto al dinero y la fortuna, para hoy, martes 11 de Octubre.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: ARIES





El éxito es el mejor combustible para superar frustraciones laborales. Así, reencontrarás el olvidado gusto por tu trabajo.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: TAURO





Importantes viajes por motivos de gestión de compra o razones comerciales. Trata de ser astuto para obtener buenos beneficios.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: GÉMINIS





Si te proponen algún proyecto, no lo aceptes porque no será beneficioso. Si estás sin trabajo, este no será día de encontrarlo.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: CÁNCER





Se concretará un proyecto que agregará una entrada más de dinero a tu economía. Así y todo, no malgastes tu capital.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: LEO





Tendrás posibilidades de expansión. Utiliza tu intuición en la toma de decisiones, porque has llegado hasta aquí confiando en ti.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: VIRGO





Si trabajas en áreas creativas, tendrás unas magníficas ideas y luego de esta presentación te lloverán propuestas.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: LIBRA





Puede ser que lo que estás pidiendo no parezca razonable, pero si piensas un poco en ello verás que no has tenido otra opción.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: ESCORPIO





Los elogios saltan a tu paso debido a un trabajo bien hecho o por haber estado en el momento preciso en el lugar adecuado. Disfrútalos.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: SAGITARIO





Marte te ayudará en la toma de decisiones. Estarás brillante y esa fuerza y ese talante tan abierto te abrirán muchas puertas.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: CAPRICORNIO





Una conversación te llevará a decidir por cuestiones pendientes en lo económico. Deberás resolver un problema de papeles.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: ACUARIO





Se dará un pico de mucho trabajo debido a las incipientes vacaciones. Piensa en positivo, pronto será tu turno.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: PISCIS





Recibirás al menos dos propuestas para iniciar trabajos, evalúalas bien y elige sólo una, la que más te haga feliz.





