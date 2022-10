Todos los días Crónica te acerca el horóscopo para saber qué te deparan los astros y cómo afrontar esta jornada, de acuerdo a tu signo del zodiaco, en cuanto a la salud y el bienestar para hoy, martes 11 de Octubre.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: ARIES





Te verás en situaciones bastante desesperantes económicamente. Pero la necesidad es la madre de la inventiva y lograrás encontrar tu camino.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: TAURO





Si sientes que se complican algunos temas, cambia de rumbo sin dudar. Así evitarás que desestabilicen tu puesta en marcha.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: GÉMINIS





Interpreta tus actos con realismo, reacciona a tiempo y no hagas que tengan que esperarte cuando la decisión es inminente.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: CÁNCER





Nunca es tarde para volver a empezar, sobre todo en lo que al amor se refiere. Asegúrate de no tropezar con las mismas piedras y todo debería ir bien.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: LEO





Ansiedad frente a una situación planteada a nivel laboral. Aprender que no todo es justo en la vida nos ayuda a tener mayor fortaleza.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: VIRGO





No deberías actuar desde las emociones en las conversaciones que mantengas. No olvides que en la vida debemos separar las cosas para no complicarnos.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: LIBRA





Si cambias de trabajo o comienzas proyectos propios, deberás disponerte a aceptar todos los riesgos y continuar adelante con toda la fuerza.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: ESCORPIO





Desarrolla cierta objetividad y una tranquila claridad en tus relaciones. De esa manera podrás tener un mejor punto de vista.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: SAGITARIO





Vivirás muchos momentos placenteros, tanto en la salud como en la vida social y afectiva. Continúa buscando la paz interior





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: CAPRICORNIO





Introduce cambios en tus costumbres y gustos, así generarás experiencias interesantes que te harán sentir más activo y fuerte.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: ACUARIO





Tu falta de interés es una constante que frena tu desarrollo. El estrés y la falta de tiempo libre pueden ser causantes de esto.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: PISCIS





Busca entender a los que te rodean en lugar de intentar cambiarlos a tu forma. Acepta el hecho de que las diferencias son las que nos hacen únicos.





