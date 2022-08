Todos los días Crónica te acerca el horóscopo para saber qué te deparan los astros, de acuerdo a tu signo del zodiaco, en cuanto al amor y la amistad y para saber un poco más sobre tus sentimientos y emociones para hoy, martes 16 de Agosto.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: ARIES





Apoya más a tu pareja en lo laboral. No te abstraigas de esa parte de su vida y bríndale toda la ayuda que puedas.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: TAURO





El amor y la sexualidad marchan en la misma dirección. Continúa construyendo tu pareja sobre esa base.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: GÉMINIS





Tu comportamiento se define por el momento que estás pasando. No es bueno que no puedas separar la pareja de los problemas.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: CÁNCER





La interacción con tu pareja se verá afectada por los últimos contratiempos económicos. Paciencia, vendrán tiempos mejores.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: LEO





Ciertas discusiones han traído la tensión a la pareja. No temas ser tú el que da el primer paso para la reconciliación.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: VIRGO





Pareja de ayuda mutua y práctica a la hora de las decisiones importantes. No durarán mucho tiempo porque la relación terminará enfriándose.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: LIBRA





Tu vida amorosa puede ser serena ahora que estás libre. Puede que estés en el lugar equivocado en el momento correcto.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: ESCORPIO





Enamorado, por momentos perderás el control. Tu naturaleza es racional y las emociones amenazan con desbordarte.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: SAGITARIO





Te encuentras de armas tomar y te propondrás encarar los temas postergados. Ve despacio, las cosas se podrían dar como no lo esperabas.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: CAPRICORNIO





Momento de miradas penetrantes, actitudes osadas, celos y reconciliaciones muy apasionadas. Fantasías a la orden del día.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: ACUARIO





Es posible que nazca un amor voluptuoso y espléndido en forma súbita. Pero cuidado, pueden aprovecharse de este encantamiento.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: PISCIS





El deslumbramiento no siempre es amor. No es malo que lo vivas intensamente, pero no idealices a quien no te corresponde.





