Todos los días Crónica te acerca el horóscopo para saber qué te deparan los astros y cómo afrontar esta jornada, de acuerdo a tu signo del zodiaco, en cuanto a la salud y el bienestar para hoy, martes 16 de Agosto.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: ARIES





Busca encontrar tu propio camino y no te veas dependiente de acciones ajenas. Ellos nunca tomarán tus asuntos con la seriedad con la que tú lo harías.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: TAURO





Tu salud es buena y no hay ningún síntoma alarmante a la vista. Practica algún deporte o ejercicio físico para sentirte completamente en forma.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: GÉMINIS





Tu capacidad de observación te sacará de apuros más de una vez. Las decisiones tomadas a tiempo favorecerán el desarrollo normal de las cosas.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: CÁNCER





Es importante que entiendas que las soluciones a los inconvenientes, rara vez caen del cielo. Es necesario trabajo y esfuerzo para alcanzarlas.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: LEO





Controla tus arranques de ira pues estos podrían ocasionar reacciones adversas en las personas de tu entorno. Mide tus acciones.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: VIRGO





La realidad siempre se impone. Siempre es positivo quitarse la venda de los ojos para poder ver y evaluar las situaciones de una mejor forma.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: LIBRA





Si tienes temas legales o financieros pendientes, resuélvelos de a uno. Si dejas que se estanquen, se convertirán en problemas mayores.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: ESCORPIO





Piensa antes de actuar. Los males que te aquejan estarán por mucho tiempo, asúmelos para poder llevarlos adelante. No te niegues, será peor.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: SAGITARIO





No dejes que te hagan favores que no solicitaste, te saldrán muy caros. Pide ayuda cuando lo necesites y no olvides poner límites.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: CAPRICORNIO





Tensiones dentro y alrededor de tu entorno familiar. Intenta convencerlos de que se apoyen y busquen consejos. No aportes más problemas.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: ACUARIO





Date un capricho e intenta disfrutar de toda la belleza que está a tu alrededor. No te prives y regálate algo de moda que te quede fenomenal.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: PISCIS





Estarás propenso a malestares estomacales. Vigila lo que comes y dónde lo comes, y estate atento a fecha de elaboración y vencimiento.





