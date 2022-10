Todos los días Crónica te acerca el horóscopo para saber qué te deparan los astros, de acuerdo a tu signo del zodiaco, en cuanto al amor y la amistad y para saber un poco más sobre tus sentimientos y emociones para hoy, martes 25 de Octubre.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: ARIES





El amor llega de la mano de la estabilidad. Serás buscado para dar consejos, salir de fiestas y contagiar alegría.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: TAURO





Hoy sentirás el deseo de dar a tu pareja el apoyo y la solidaridad que necesita. Es importante que se sienta reconfortada con tu amor.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: GÉMINIS





Se pueden prever horas de dicha para todos aquellos que formalicen sus relaciones amorosas y de largo plazo.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: CÁNCER





Las buenas relaciones con el sexo opuesto amortiguarán las vicisitudes provocadas por algunos conflictos profesionales.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: LEO





Te conviene ser más cariñoso con tu pareja porque puede sentir que no le prestas la misma atención que antes. Podría imaginar cosas negativas.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: VIRGO





Serás el soporte de tu pareja al tener ella que atravesar momentos francamente malos a nivel familiar. Apuntálala.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: LIBRA





No puedes pretender que tu pareja coincida en cada actitud hacia la vida contigo. Busca complementarte con ella.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: ESCORPIO





Sentirás le vacío dejado en tu corazón por una ruptura reciente. Quizás sería sabio reconsiderar tu decisión.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: SAGITARIO





Estabilízate emocionalmente, es un buen periodo para clarificar el destino de tu vida afectiva y alejar los fantasmas que te acechan.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: CAPRICORNIO





Las salidas son muy buenas para conocer gente nueva, trata de ser más social porque al amor no lo encontrarás encerrándote en tu casa.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: ACUARIO





No te angusties si aún no has encontrado el amor que complete tu alma. Lo bueno es que sepas esperar al amor que deseas sentir.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: PISCIS





La exaltación llega a su máximo esplendor y todo es espectacular, vibrante y magnífico. La pareja atraviesa por sus mejores momentos.





