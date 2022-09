Todos los días Crónica te acerca el horóscopo para saber qué te deparan los astros y cómo afrontar esta jornada, de acuerdo a tu signo del zodiaco, en cuanto a la salud y el bienestar para hoy, martes 27 de Septiembre.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: ARIES





Busca cierto orden en tu trabajo y en tus actividades diarias, ya que en ellas se encuentran los placeres que te levantan el ánimo.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: TAURO





No temas avocarte a aquella carrera que siempre deseaste, pero que has considerado no fructífera. Busca un momento en tu vida para hacerlo.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: GÉMINIS





Busca el momento justo para hablar con libertad. De nada sirve intentar mantener un diálogo con restricciones internas.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: CÁNCER





Tienes derecho de cambiar tu modo de pensar, no temas hacer un giro. Quizás se rompe algo en tu entorno, pero el resultado será positivo para todos.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: LEO





Debes revisar tu salud, ya que es una etapa de hipersensibilidad y la exageración puede estar presente en la comida o el alcohol. Se responsable.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: VIRGO





Ten cuidado con los excesos en el comer o beber, porque pueden traerte problemas de salud, sobre todo, en la digestión. Realiza alguna actividad.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: LIBRA





Estás pasando por un buen momento en lo que respecta a tu salud, lo que no quiere decir que no tengas ningún tipo de cuidados.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: ESCORPIO





Es posible que sientas los cambios continuos de temperatura. Toma tus precauciones. Presta atención a tu cuerpo y realiza actividades de relajación.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: SAGITARIO





No te aísles. Sal de la rutina y aviva esos deseos que están algo dormidos. Organiza una videollamada con amigos.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: CAPRICORNIO





Vive el día de hoy con calma y sobre todo no pienses en el trabajo acumulado que te espera mañana. Aprovecha el día para relajarte.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: ACUARIO





Aquellas cosas que no valoramos o damos por sentado son las que más extrañaremos cuando falten. No subestimes a los que te rodean.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: PISCIS





No te aísles emocionalmente de amigos y familiares cuando estés atravesando por momentos difíciles. Prueba con hacer reuniones virtuales.





