Todos los días Crónica te acerca el horóscopo para saber qué te deparan los astros y cómo afrontar esta jornada, de acuerdo a tu signo del zodiaco, en cuanto al dinero y la fortuna, para hoy, martes 30 de Agosto.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: ARIES





Aprovecha tu experiencia en trabajos anteriores para no cometer los mismos errores. Aprende de vivencias de los que te rodean.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: TAURO





Posibilidad de recibir dinero vinculado con herencias, sucesiones, seguros o juicios. También propicio para pedir préstamos.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: GÉMINIS





Estabilidad en el trabajo y en los asuntos financieros, aunque en algún momento te hayan causado complicaciones.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: CÁNCER





Tienes un margen de maniobra para gastos, pero no te sobregires y ten en cuenta que hay que reservar para el mes que viene.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: LEO





Tienes el impulso y la necesidad de gastar en nimiedades. Pero recuerda que tu posición económica actual no es la mejor.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: VIRGO





Estos días se incrementarán tus ingresos de forma significativa. Se debe al esfuerzo realizado días anteriores. Es merecido.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: LIBRA





Nada te sentará mejor que escuchar a tus seres más cercanos antes de realizar inversiones de alto riesgo.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: ESCORPIO





Es importante recordar que a la suerte hay que ayudarla. Buen momento para invertir y arriesgar parte de tu capital.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: SAGITARIO





Se activan los asuntos vinculados con ventas, comercio, periodismo o medios de comunicación y tú debes estar actualizado.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: CAPRICORNIO





Las cosas no marcharán como lo planeaste en la jornada de hoy. No tomes riesgos innecesarios. Deberás ser muy cuidadoso.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: ACUARIO





No tendrás éxito en todo lo que te propongas, a pesar del esfuerzo invertido. Pero no te desanimes, no se puede ganar siempre.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: PISCIS





Los éxitos recientes te brindan la confianza y el arrojo necesarios para enfrentar nuevos proyectos, de manera brillante.





