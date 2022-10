Todos los días Crónica te acerca el horóscopo para saber qué te deparan los astros y cómo afrontar esta jornada, de acuerdo a tu signo del zodiaco, en cuanto a la salud y el bienestar para hoy, miércoles 12 de Octubre.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: ARIES





Debes hacer un estudio serio de posibilidades si te planteas un giro en tus actividades. No tomes decisiones a la ligera porque no podrás arrepentirte.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: TAURO





Deberás mostrar más voluntad de lo normal y dominar las situaciones con claridad. Ten calma, no hay mal que dure cine años.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: GÉMINIS





Debes controlar tu glotonería galopante porque estás predispuesto a enfermedades como la obesidad, el colesterol alto y la hipertensión.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: CÁNCER





A la hora de las confesiones lo mejor es la familia, no esperes que alguien que apenas conoces guarde tus secretos. Sé más reservado.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: LEO





Tus amigos más sinceros te invitarán a realizar actividades al aire libre con ellos y sentirás que cada día tu corazón se recarga de nueva vitalidad.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: VIRGO





Es un día adecuado para iniciar un régimen alimentario. Ya sabes el binomio perfecto es ejercicio y dieta.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: LIBRA





Hoy te has mirado al espejo y te has sentido un patito feo. ¿Dónde anda tu autoestima? No estaría de más que te hicieras un cambio de look.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: ESCORPIO





No te agobies si no tienes fuerzas para nada. Mañana será otro día y podrás volver a levantar vuelo. Es humano tomarse un día para meditar.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: SAGITARIO





No impongas tus metas con relación a lo que otras personas creen importante. Tú determinas qué es lo mejor para ti.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: CAPRICORNIO





Leer un buen libro, escuchar música suave y descansar, te darán la paz necesaria después de un día tan complicado.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: ACUARIO





Tus amigos te buscarán para que los guíes y aconsejes. Asegúrate de que te ceñirás a los hechos antes de expresar una opinión.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: PISCIS





Tiendes en ocasiones a retirarte de los problemas para eludir las duras experiencias. Sin embargo, sin espíritu de lucha no se consigue nada.





Las fechas del horóscopo: ¿de qué día a qué día es cada signo del zodiaco?