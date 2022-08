Todos los días Crónica te acerca el horóscopo para saber qué te deparan los astros, de acuerdo a tu signo del zodiaco, en cuanto al amor y la amistad y para saber un poco más sobre tus sentimientos y emociones para hoy, miércoles 31 de Agosto.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: ARIES





Con tu pareja, procura evitar discusiones innecesarias y mejor concéntrate en hacer que las cosas funcionen con menos problemas.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: TAURO





Si te han dejado esperando en una esquina, no te preocupes porque esa persona no era para ti, no has perdido nada. Ya encontrarás otra.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: GÉMINIS





No tengas miedo de demostrarle tu amor a la persona que está a tu lado, porque será lo que más necesita en este momento. Anímate.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: CÁNCER





Tu pareja resaltará más los pequeños detalles que le molestan de ti, así que anda con cuidado en este día. Presta atención.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: LEO





Verás exaltado el goce de la vida íntima. Esto favorecerá tu noviazgo o tu relación y se podrán formalizar uniones perdurables.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: VIRGO





No des cabida a ningún tipo de confusiones respecto a tu fidelidad o devoción hacia la relación en el día de hoy.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: LIBRA





Hoy notarás como el vínculo con tu pareja se hizo más fuerte con el tiempo. Las situaciones difíciles los han unido aún más.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: ESCORPIO





Te preguntarás obsesivamente qué necesitas del amor y pensarás seriamente en optar por la soledad. Será una etapa pasajera.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: SAGITARIO





No te dejes obstaculizar por las exigencias de tu pareja y adopta una actitud clara para evitar los reproches.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: CAPRICORNIO





La imaginación es importante para rescatar el entusiasmo en el amor, sé creativo y original en la intimidad, te sorprenderás.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: ACUARIO





Relaciones amorosas complejas, quizá clandestinas u ocultas. Los intereses materiales pueden afectar a la pareja.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: PISCIS





Una alteración podrá hacerte decir cosas que en realidad no piensas. Te costará mucho trabajo borrar lo dicho.





