Todos los días Crónica te acerca el horóscopo para saber qué te deparan los astros, de acuerdo a tu signo del zodiaco, en cuanto al amor y la amistad y para saber un poco más sobre tus sentimientos y emociones para hoy, miércoles 5 de Octubre.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: ARIES





La suerte no faltará a la cita. Pero también depende de tu comportamiento el lograr concretar la siguiente. No seas egocéntrico.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: TAURO





No es momento de pensar en una relación a largo plazo, pero eso no significa que debas estar cerrado a conocer gente.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: GÉMINIS





Aprovecha estos instantes de completa soledad para entrar en comunión contigo mismo. Llegar a conocerte te ayudará a madurar.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: CÁNCER





La pasión es grande y hay experiencias interesantes alrededor, pero tienes cierta competencia y tendrás que hacer un esfuerzo.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: LEO





Momentos felices y esperados reencuentros. Disfruta intensamente de este momento e intenta forjar una relación a futuro.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: VIRGO





Tanto tú como tu pareja se encuentran exhaustos, ha sido un año difícil. Día ideal para planear alguna actividad de recreación.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: LIBRA





Surgirán desacuerdos explícitos o silencios incómodos en el seno de la pareja. Piensa bien antes de confesar tus miedos o dudas.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: ESCORPIO





Estarás equilibrado pero tu pareja será una pila de nervios. Tendrás la tarea de acompañar a quien quieres en momentos difíciles.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: SAGITARIO





Alguna palabra dicha sin previa reflexión puede desencadenar una tormenta. La discusión pasará pronto, esfuérzate en que así sea.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: CAPRICORNIO





Intenta no querer tener la razón en todo y ábrete a lo que diga tu pareja. Si no lo haces, recibirás críticas por no escuchar.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: ACUARIO





Eres un soñador. Si no te desilusionas demasiado llegarás a cumplir tus proyectos de pareja, sólo debes dar crédito al corazón.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: PISCIS





En el amor no tienes término medio, amas u odias. Da la oportunidad a los demás de demostrar lo que están sintiendo por ti.





