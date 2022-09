Todos los días Crónica te acerca el horóscopo para saber qué te deparan los astros y cómo afrontar esta jornada, de acuerdo a tu signo del zodiaco, en cuanto al dinero y la fortuna, para hoy, sábado 24 de Septiembre.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: ARIES





Procura empezar a conceptualizar y programar las actividades laborales para la semana que se inicia. Organízate.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: TAURO





Como sigas así, cualquier día cotizarás en bolsa. No te olvides de ahorrar, que no siempre vienen tan bien dadas las cosas.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: GÉMINIS





Presta atención que el éxito estará al alcance de tu mano y todo empezará a irte bien de golpe. Aprovecha cada situación.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: CÁNCER





Se presentan algunos problemas financieros que te pondrán algo vulnerable, no te inquietes tanto que es algo pasajero.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: LEO





Tu necesidad de independencia y aislamiento interferirá negativamente en tu trabajo y en las relaciones con colegas.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: VIRGO





No es un buen momento para realizar operaciones que involucren una gran cantidad de dinero. Pide consejo de ser posible.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: LIBRA





Recientes revelaciones pondrán en vilo tu dedicación al trabajo. Deberás tener muy en claro tus metas y objetivos.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: ESCORPIO





Serás capaz de satisfacer este deseo de cambio aceptando más desafíos en el trabajo, o inscribiéndote a más clases después.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: SAGITARIO





No hay buen futuro en lo económico. Aún no has podido ver cuánto depende de ti esta situación. Sigues culpando a la vida.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: CAPRICORNIO





Por tus grandes conocimientos eres una persona a la cual es factible que realicen consultas. Tómalo en serio.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: ACUARIO





Estás pasando por un momento ideal en el ámbito laboral. Aprovéchate de él para tomar más iniciativas.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: PISCIS





Es muy probable que te den una mayor responsabilidad, a cambio de esto te verás muy bien recompensado.





