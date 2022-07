Todos los días Crónica te acerca el horóscopo para saber qué te deparan los astros y cómo afrontar esta jornada, de acuerdo a tu signo del zodiaco, en cuanto al dinero y la fortuna, para hoy, sábado 30 de Julio.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: ARIES





Canaliza tu energía de forma adecuada y no te dejes llevar por impulsos emotivos. Los excesos en la comida pueden ocasionarte malestares.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: TAURO





Cuida tu salud empezando por mantener tu figura, los excesos en alimentación y una vida sedentaria no son de lo más adecuado.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: GÉMINIS





Cuentas con una fuerza interior capaz de llevar por delante cualquier problema. No bajes tus brazos, cierra los ojos y continúa.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: CÁNCER





Deberás medir tus impulsos y controlar tus palabras si no quieres herir a tus seres queridos. Controla mejor tus palabras.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: LEO





Socializar con colegas de la profesión mejorará tu posición en la carrera. No permitas que te amilanen con preguntas difíciles.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: VIRGO





Pretende de tus realizaciones lo mejor, y lo conseguirás. Mantén con fuerza tu capacidad de trabajo y tu disciplina.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: LIBRA





Piensa un poco más en tus seres queridos y sería bueno que el cariño que recibes también lo retribuyas. No seas tan egoísta.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: ESCORPIO





No esperes ayuda divina, sólo con perseverancia y constancia lograrás cumplir tus objetivos, así que pon manos a la obra.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: SAGITARIO





Tendrás algunos problemas por el exceso de exigencias a tu cuerpo. Procura darte un descanso o las cosas podrían empeorar.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: CAPRICORNIO





Debes elevar tu pensamiento hacia la inteligencia divina superior, así sacas mayor fruto de tus conocimientos para tu bien y el de los demás.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: ACUARIO





Concentra tu energía y haz las cosas paso a paso. Simplifica tu vida, inicia una nueva etapa, más realista, cuentas con recursos propios más válidos.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: PISCIS





Tu cuerpo no resiste tantos días con tan mal descanso. Debes intentar relajarte antes de llegar a la cama, porque si no, el descanso no es posible.





Las fechas del horóscopo: ¿de qué día a qué día es cada signo del zodiaco?