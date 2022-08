Todos los días Crónica te acerca el horóscopo para saber qué te deparan los astros, de acuerdo a tu signo del zodiaco, en cuanto al amor y la amistad y para saber un poco más sobre tus sentimientos y emociones para hoy, viernes 19 de Agosto.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: ARIES





Las obligaciones te hacen descuidar tus vínculos sentimentales. De nada vale acumular dinero si no tienes con quién disfrutarlo.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: TAURO





Superarás las malas experiencias pasadas a través de un nuevo y sincero amor que llega a tu vida. Recuperarás tu buen humor.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: GÉMINIS





Las infidelidades son temas complicados en la pareja. No hay una fórmula mágica para poder superarlos, solo la paciencia.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: CÁNCER





Puedes vivir una crisis en tu pareja que afecte a tu vida sexual, pero no te preocupes porque la reconciliación valdrá la pena.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: LEO





La aceptación abrirá muchas puertas a nivel sentimental para ti. Te permitirá alcanzar el amor que tanto ansías.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: VIRGO





Muéstrale a tu pareja que estás listo para planear un futuro en serio junto a ella, demuéstrale cuanto has madurado.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: LIBRA





Que la soledad no te obligue a caer en garras de una relación poco fructífera que sabes te traerá serios inconvenientes.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: ESCORPIO





Momento ideal para el acercamiento de la pareja, muéstrate tierno y cariñoso, y no le temas al rechazo. Entrégate por completo.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: SAGITARIO





El amor requiere de romanticismo, tómate tiempo para organizar una salida romántica y olvida las responsabilidades.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: CAPRICORNIO





No te des por vencido hasta que hayas agotado todas las posibilidades a tu alcance. No dejes que el amor se te escurra entre los dedos.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: ACUARIO





No huyas. No naciste para padecer la soledad. Te resultará difícil encontrar tu alma gemela, pero no imposible. Persiste.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: PISCIS





Disfrutarás en grande de tus relaciones afectivas. Pasarás por una etapa de plenitud y entendimiento con tu pareja. Aprovéchala.





Las fechas del horóscopo: ¿de qué día a qué día es cada signo del zodiaco?