Todos los días Crónica te acerca el horóscopo para saber qué te deparan los astros y cómo afrontar esta jornada, de acuerdo a tu signo del zodiaco, en cuanto a la salud y el bienestar para hoy, viernes 19 de Agosto.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: ARIES





Las ansias de poder te jugarán en contra. Preserva tu integridad moral y te verás retribuido en tiempo y forma. Te sentirás valorado por quienes te rodean.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: TAURO





Los de afuera no tienen por qué opinar, no permitas que lo hagan. Nadie tiene la suficiente autoridad como para decirte cómo transitar tu vida.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: GÉMINIS





No te dejes cegar por juegos de seducción. Mantén la cabeza fría a la hora de tomar ciertas decisiones o podrías poner en peligro lo que tienes.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: CÁNCER





Dedícate tiempo para viajar durante los fines de semana con tus mejores amigos. Presta atención al empleo saludable de tu tiempo libre.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: LEO





La meditación y la introspección te permitirán alcanzar la madurez a nivel emocional e intelectual. Dale un lugar en la rutina de tus días.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: VIRGO





Que este momento complicado que estás viviendo a nivel familiar sirva de excusa para tenerlos más cerca y fortalecer su vínculo.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: LIBRA





Deja detrás todo tipo de prejuicios que puedan afectar tu razonamiento a la hora de conocer a una persona. Recuerda que todos somos diferentes.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: ESCORPIO





La creatividad debe ser cultivada, no pienses que ella es únicamente innata. Las cualidades naturales deben ser reforzadas con la práctica.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: SAGITARIO





No descargues tu frustración, ira y enojo con aquellos que no son responsables de ellas. No castigues a inocentes sólo porque puedes.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: CAPRICORNIO





Contribuye a que otras personas se sientan bien consigo mismas, esta actitud te retroalimentará. El compañerismo será tu mejor virtud.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: ACUARIO





El resentimiento y la tristeza te irán apagando, encuentra pequeños incentivos para el día a día que te ayuden a superar esta etapa. Usa tu inteligencia.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: PISCIS





Prioriza tus necesidades. Evita situaciones que te comprometan y pongan en riesgo tus relaciones cercanas. Deja en claro tu posición.





