Todos los días Crónica te acerca el horóscopo para saber qué te deparan los astros, de acuerdo a tu signo del zodiaco, en cuanto al amor y la amistad y para saber un poco más sobre tus sentimientos y emociones para hoy, viernes 28 de Octubre.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: ARIES





Te sorprenderán tormentas afectivas que se disiparán con cierto grado de dificultad. Tómate el tiempo necesario y resuélvelas.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: TAURO





Estás en un proceso de aprendizaje afectivo y, si has cometido errores, no olvides la lección y no repitas el mismo error dos veces.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: GÉMINIS





Si no eres feliz con esa persona, no fuerces las cosas. Sentirás angustia y remordimiento por no corresponderla, pero es lo mejor.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: CÁNCER





Hacer el amor y estar en buena compañía es una excelente forma de aflojar tensiones. Hazle caso a los consejos de tu amorcito.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: LEO





La aceptación tiene mucha importancia en la pareja. Si ella nota que eres comprensivo mostrará más su personalidad.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: VIRGO





Que tus éxitos a nivel social y laboral no se conviertan en formas de competencia con tu pareja. Deja el orgullo fuera de ella.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: LIBRA





Que tus extravagancias no terminen complicando la pareja innecesariamente. Dale el lugar a la tolerancia que merece.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: ESCORPIO





No dejes de lado todo el tiempo, sudor y lágrimas invertido en tu pareja solo por un par de discusiones. Medítalo.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: SAGITARIO





No intentes satisfacer las necesidades de afecto con bienes materiales. Nada puede suplantar el calor de un abrazo.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: CAPRICORNIO





Aquellos que no tengan a quién rendirle cuentas estarán menos presionados, pero también algo deprimidos. Clima de indiferencia.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: ACUARIO





No permitas que los comentarios descuidados de tu pareja te afecten. Hazle saber tu incomodidad de la mejor manera posible.





HORÓSCOPO DE AMOR, HOY: PISCIS





La convivencia representa un reto para cualquier pareja. Es importante tomarlo como tal y dar lo mejor para que funcione.





