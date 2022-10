Todos los días Crónica te acerca el horóscopo para saber qué te deparan los astros y cómo afrontar esta jornada, de acuerdo a tu signo del zodiaco, en cuanto a la salud y el bienestar para hoy, viernes 28 de Octubre.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: ARIES





Si deseas superarte, ponle límites a la mediocridad. Eres capaz de realizar cualquier cosa para liberarte de las condiciones que merman tu productividad.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: TAURO





Un guerrero es un conjunto de cualidades y valores que posees o puedes adquirir, y que te permitirán conducirle a una meta superior. Sé un guerrero.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: GÉMINIS





Disfruta de la vida social porque necesitas relajarte y olvidarte de la rutina y de los problemas. No te aísles y sé diplomático.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: CÁNCER





Una buena opción para la mañana de hoy será hacer ejercicio para equilibrar energías. También podrías ir al cine, al teatro o a un concierto.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: LEO





Muéstrate más abierto a las sugerencias que obtienes de tu entorno. Dale más cabida a las opiniones de los demás, aprenderás grandes cosas.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: VIRGO





Las oportunidades que nos da la vida para ser felices son muchas, es sorprendente como nos arreglamos para dejarlas pasar debido a nuestros miedos.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: LIBRA





Nunca es tarde para invertir un poco de tiempo en la pareja, tratando de cambiar viejas y gastadas rutinas para renovar un poco el aire.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: ESCORPIO





El tiempo que dediques en organizar tus actividades no está perdido, es una inversión. Con el desarrollo de los eventos verás que es lo mejor.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: SAGITARIO





Encontrarás la fuerza interior y la confianza en ti mismo para imponerte y decir que no a situaciones que te opriman. Esto denotará cuánto has crecido.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: CAPRICORNIO





Las actividades físicas aumentarán tu autoestima. Intenta pasar algún tiempo con alguien que te haga sentir importante. Expresa tus sentimientos.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: ACUARIO





Los arrepentimientos tardíos son en vano. No malgastes energías en pensar cómo sería todo si las cosas fueran diferentes. Vive tu presente.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: PISCIS





Sólo porque tú no pienses en tus problemas no significa que hayan desaparecido. Tenderán a agravarse más si no les das la importancia que merecen.





Las fechas del horóscopo: ¿de qué día a qué día es cada signo del zodiaco?