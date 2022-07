Todos los días Crónica te acerca el horóscopo para saber qué te deparan los astros y cómo afrontar esta jornada, de acuerdo a tu signo del zodiaco, en cuanto al dinero y la fortuna, para hoy, viernes 29 de Julio.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: ARIES





Este período será propicio para actuar y canalizar tus energías. Será necesario que te definas sobre ciertas cuestiones y proyectes a futuro.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: TAURO





No permitas que tu exceso de confianza te empuje a vivir en constantes decepciones. Sé más selectivo con la gente que te rodea.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: GÉMINIS





Procura hacerte un momento para compartir nuevas experiencias con tu pareja. El respirar aire renovado y fresco los ayudará a superar sus diferencias.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: CÁNCER





Si quieres decir algo y no sabes cómo, ahora es una buena época para hacerlo. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Deja de postergar.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: LEO





Cambiar los muebles y los adornos de lugar servirá para que las energías de tu hogar se renueven y se alejen las malas ondas.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: VIRGO





Has encontrado cierto orden en tu trabajo, trata de mantenerlo así y no te olvides de tu salud, ya que también es muy importante.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: LIBRA





Es tiempo de pensar en jugar y divertirte. Has sido bastante serio este mes, deberías alegrarte y organizar alguna video llamada con familiares y amigos.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: ESCORPIO





Los planes mejor pensados a veces no resultan, y lo que piensas que deseas, con el tiempo ya no es así. No temas cambiar de dirección.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: SAGITARIO





Los mismos rasgos de carácter que te permiten salir adelante ante cualquier problema, pueden convertirse en escollos. Ten cuidado.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: CAPRICORNIO





Los cambios en tu interior se verán reflejados en tu exterior. De nada te servirá mostrar buena cara si por dentro el resentimiento te corroe.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: ACUARIO





Los de afuera no tienen por qué opinar, no permitas que nadie lo haga. Nadie tiene la suficiente autoridad como para decirte cómo vivir tu vida.





HORÓSCOPO DE DINERO Y FORTUNA, HOY: PISCIS





Empezarás una nueva etapa donde los problemas no te afectarán más de la cuenta. Así, lograrás hacer planes que prosperarán en el futuro.





