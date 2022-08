Todos los días Crónica te acerca el horóscopo para saber qué te deparan los astros y cómo afrontar esta jornada, de acuerdo a tu signo del zodiaco, en cuanto a la salud y el bienestar para hoy, viernes 5 de Agosto.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: ARIES





Recuerda que con amabilidad y diplomacia lograrás mucho más que imponiendo tu voluntad. No pongas en contra a quienes tienen que respaldarte.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: TAURO





Has establecido una rutina conveniente. Sin embargo, las condiciones están cambiando y quizás puedes lograr mayor eficiencia si organizas tu semana.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: GÉMINIS





Aprovecha los momentos cuando se presentan, no dejes pasar el tiempo y postergues todo. Sé eficiente al administrar tus momentos.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: CÁNCER





Involúcrate más en ayudar a los que te rodean. Muchas veces verás la necesidad de contenerlos, no te sientas incómodo con tus sentimientos.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: LEO





No pierdas de vista tus metas, no permitas que te distraigan de tus verdaderos objetivos. Enfócate y dirígete en la dirección adecuada.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: VIRGO





No permitas que los malos pensamientos alteren tu forma de conducirte en la vida. Sé precavido, pero no dejes que el negativismo te gobierne.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: LIBRA





La vida en familia te encanta y eres venerado por tu gran corazón. Programa un encuentro virtual con tu seres más cercanos.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: ESCORPIO





Controla tus horarios de trabajo y de descanso, los nervios y la ansiedad pueden provocarte trastornos. Una buena actividad física te despejará.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: SAGITARIO





Los planes mejor pensados a veces no resultan, y lo que piensas que deseas con el tiempo ya no es así. No temas cambiar de dirección.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: CAPRICORNIO





Que la ansiedad no supere tus propios límites. Podrás caer en situaciones complicadas que sólo te dejarán el sabor de un mal recuerdo.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: ACUARIO





Hace falta muy poco para evidenciar grandes cambios. Con sensibilidad te volverás irresistible y tus deseos se harán realidad.





HORÓSCOPO DE SALUD Y BIENESTAR, HOY: PISCIS





Cuando tengas tiempo disponible, no te aísles de los demás. Quédate con amigos, mézclate con la gente y ve a fiestas, te recargará las baterías.





