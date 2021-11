Con el inicio de la Luna Nueva en Escorpio los 12 signos del zodíaco se encuentran en etapas en comienzos, inicios y revisión de sus energías. Además, este no es el único planeta en movimiento ya que desde este sábado 6 de noviembre Venus se encuentra en Capricornio y permanecerá allí hasta el 8 de marzo de 2022, por lo tanto se hará hincapié en las ambiciones personales, establecer prioridades y quedarse junto a las personas que realmente acompañan.

De acuerdo al calendario, el fin de año está cerca. Muchos están ocupados con las últimas clases de la Facultad, planificando vacaciones, se vienen las reuniones para cerrar el 2021 y también están quienes aún atraviesan duelos amorosos por la ruptura o pérdida de un ser amado. Según la astrología, se puede conocer más en profundidad características de las personas y así conocer más sobre su desempeño laboral, profesional, familiero y vinculos amorosos.

En los últimos días una de las separaciones más comentadas fue la Wanda Nara y Mauro Icardi en medio de un escándalo con la China Suárez.

Signo por signo: ¿Cómo saber si tu ex te extraña?

Aries

Depende de cómo se trate la situación, no es un sí y tampoco un no. Los arianos suelen ser un poco hipócritas cuando de extrañar ex se trata ya que en ocasiones se muestra como que no se preocupa por la otra persona. Sin embargo, si les rompen el corazón suelen quedar enojados. Su secreto para olvidar es la distracción.

Tauro

Los taurinos suelen superar a su ex parejas apenas terminan la relación. No piensan en la otra persona, no les vuelven a hablar y siguen con su vida como si nada hubiera pasado, pero el número de telefono no los borra y tampoco elimina de las redes sociales. Los nacidos bajo este signo saben cómo retomar su vida sin mayores inconvenientes.

Géminis

Los geminianos representan la comunicación. En este sentido, no tendrán problemas en decir si extrañan o no a sus ex parejas. Para ellos no tiene nada de malo hablar de sus antiguas relaciones, para los nacidos bajo este signo esto implica que su actual pareja es mejor. De todas maneras, no olvida a quienes formaron parte de su vida.

Cáncer

Se encuentra con problemas para olvidar a sus ex, de toda maneras esto no lo toman como algo malo. Los cancerianos no se muestran como personas que quieran dejar ir algo que realmente les importa, pero comprenden que en la vida hay que crecer y avanzar. Los nacidos bajo este signo estarán felices porque a la otra persona le vaya bien, pero hay algunos que querrán saber de la otra parte y no evitarán enviar mensajes.

Leo

Los leoninos no extrañan a sus ex parejas, sólo la atención que recibían. Los nacidos bajo este signo tienen una vida ocupada, entre el trabajo, las amistades y la familia. De todas maneras, son seres activos en las redes sociales y al menos alguno de sus amigos virtuales o seguidores puede ser un ex. No tiene nada de malo seguir con un ex en plan de amistad.

Virgo

Los virginianos son expertos en marcar límites y distanciarse de sus ex parejas, ya que es su manera de superar las relaciones pasadas. Los nacidos bajo este signo prefieren tener a su grupo familiar y de amigos muy unido, por lo tanto, no es común ver a sus ex parejas rondando. De todas maneras, los recuerdos no se pueden borrar de un día para el otro.

Libra

A simple vista parece que no extraña a su ex, pero si prestamos atención a cómo se comporta podremos saber si lo hace o no. Para los librianos nuevas relaciones implica crear nuevos hábitos. Si extraña demasiado a sus antiguas parejas se aferrará a esas viejas costumbres, para superarlos suelen conectarse con personas al azar y así distraer a su corazón. Después de una ruptura suelen sentirse bastante abandonados.

Escorpio

Los protagonistas de esta temporada que recién inicio es probable que extrañen a sus ex parejas, después de una ruptura se sienten muy destrozados emocionalmente. Los escorpianos suelen ser leales y cuando se separan siente que perdieron una parte de sí mismos, no es fácil para ellos superar a alguien.

Sagitario

Si quedan como amigos con un ex es porque aún siente algo por esa persona. Los sagitarianos son amigables con casi todo el mundo, pero eso no quita que una cosa es ser educado y otra es seguir saliendo con un ex ya que al compartir es porque hay algo que no quieren perder. Para superar deberán eliminar a esa persona de su vida.

Capricornio

Los capricornianos son de extrañar a sus ex parejas y es fácil de detectar ya que aún continúa en contacto con esa persona. La forma en la que superan a alguien es alejándose de esa persona luego de una ruptura y les cuesta alejarse de la familia que conocicó estando en pareja.

Acuario

No es fácil saber si Acuario superó a su ex porque siempre se muestran muy amigables con las personas que conoce y con las que no. Tienen una idea totalmente diferente de lo que significa ser ex, para saber si aún siente algo por esa persona habrá que observar sus conductas ya que si su ex relación necesita ayuda estará ahí pase lo que pase por más que haya amigos que puedan hacerlo.

Piscis

Los piscianos sí extrañan a sus ex parejas, tanto como a un amigo de la infancia que nunca más volvió a ver. Ponen voluntad para olvidar a sus parejas, pero realmente les cuesta porque no son tan fuertes como para dejar el pasado atrás. Suelen tener artículos de esas personas, incluso cuando ya pasaron varios años desde su separación.