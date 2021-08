Con la llegada del último fin de semana de agosto, los signos del zodíaco Chino se verán movilizados a planificar lo que será el inicio del próximo mes. Septiembre está a unos días y en cuatro meses se termina el año, entonces, este momento es oportuno para poner nuestras energías en aquellos asuntos pendientes que están más avanzados que otros, aunque también hay lugar para la indecisión.

Según la tradición china, el año comenzó el 12 de febrero de 2021 con el Buey de metal que regirá hasta el 31 de enero de 2022. Este animal se caracteriza por tener orden, discilplina, esfuerzo y ser un incansable trabajador, por lo cual se encontrará lleno de fortaleza y prosperidad.

.

El horóscopo chino o shengxiao, a diferencia de la astrología occidental, se decide según el año de nacimiento de las personas. Este representa un ciclo repetitivo de 12 años que está representado por un animal y características correspondientes, es por ello que la tradición oriental cree que las personas llegan a este mundo con rasgos predestinados.

La energía de cada animal celebrado al año influye en el resto del horóscopo. Este fin de semana se muestra con una energía en la que la creatividad, la seducción y la indecisión se marcarán muy fuerte. Es por ello que deben estar preparados para encarar este sábado 28 de agosto y domingo 29 mediante el diálogo en su entorno y limpiar a fondo.

.

¿Cuáles son las predicciones del horóscopo chino para este fin de semana?

Hay dos animales que se verán beneficiados este fin de semana: el mono y el gallo.

Sábado 28 de agosto

Esta jornada estará influenciada por el mono que a través de su energía los invita a establecerse. Esto último se da mediante el diálogo, no se priven de iniciar buenas conversaciones dejando las discusiones a un costado. Lo negativo no suma. Si tiene un viaje pendiente no lo posponga más, haga los pedidos que crea correctos y si está en búsqueda de trabajo aproveche este día para postularse.

.

Domingo 29 de agosto

Este domingo la influencia del Gallo rondará por los demás animales, es oportuno remover aquello que sienta que no va más. La limpieza es una buena aliada, no sólo al hogar sino a usted mismo, deje eso que no suma. Saque esas malas vibras y esos pensamientos negativos con los que viene hace un tiempo. Use la energía de la remoción a su favor, empiece por pequeños cambios.