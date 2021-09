En el primer fin de semana de septiembre, los signos del Zodíaco chino tendrán que aprovechar estos días para trabajar en una estrategia que los guiará hacia esos objetivos que tienen en mente hace bastante tiempo y que a veces, por diferentes circunstancia de la vida, no han podido cumplirlos o se vieron en la obligación de tener que dejarlos para más adelante.

La clave para este primer sábado y domingo de septiembre es acomodar las ideas porque la falta de claridad en determinados asuntos está latente. Es posible que algunos vengan cargando hace varios días un sentimiento de angustia, depresión, soledad o tristeza, en algunos momentos de la vida se presentan estas situaciones y por ello es adecuado buscar ayuda cuando la persona por sí misma no puede salir de allí.

.

En general lo que deberían hacer los 12 animales del Zodíaco chino es ordenar las ideas para mantener la mente clara y disipar estas emociones que vienen hace varios días o que se presentaron en las últimas horas. El inicio de un nuevo mes puede llegar a representar el comienzo de algo que venían gestando, aunque a veces pueda pensarse en que queda poco tiempo para conseguir aquello que se anhela.

¿Cuáles son las predicciones del horóscopo chino de este fin de semana?

Como cada fin de semana hay dos animales que se verán beneficiados, estos son el Dragón y la Serpiente, pero no este no indica que el resto no tendrá nada a su favor. Según la tradición china al celebrarse a uno de estos 12 signos del zodíaco oriental al año este derramará su energía en el resto.

.

Sábado 4 de septiembre

Este sábado estará influenciado por la energía del Dragón y hay que estar atento al peligro, tanto físico como emocional. En esta jornada se encontrarán con incertidumbres y es recomendable evitar tomar riesgos o realizar actividades que requieran un esfuerzo extra de su parte. En caso de salir de la casa, hágalo con precaución.

Domingo 5 de septiembre

El domingo la Serpiente influirá sobre la energía de los otros 11 animales. El éxito se aproxima para ustedes, estén atentos. Será un día con efectos de multipicación y de noticias positivas. El exceso de negatividad debe quedar afuera, evite las discusiones o reclamos innecesarios porque hay una sensación de multiplicar y estas situaciones podrían incrementarse.

¿Qué animal del horóscopo chino soy?

El horóscopo chino se define según el año de nacimiento.

Rata: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020.

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020. Buey: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021.

1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021. Tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022.

1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022. Conejo: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023.

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023. Dragón: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024.

1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024. Serpiente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025.

.